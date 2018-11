Las confesiones de Fran Manzanara

El debut de Fran Manzanara en el SD Huesca-Levante UD fue una de las mejores noticias que dejó el partido en El Alcoraz. Con los diez minutos de los que disfrutó el pasado sábado, en sustitución de Sanjin Prcic, el centrocampista de La Solana (Ciudad Real) se hizo un pequeño hueco en la historia granota. Con él son 209 los jugadores que han vestido la camiseta azulgrana en LaLiga Santander.

Estas son algunas de las reflexiones y confesiones del último canterano que se ha entrenado en competición oficial. SUPER ha podido charlar con Manzanara, de 22 años, este jueves.



Valoración del debut

"Estoy muy contento de haber debutado, pero sé que eso es una anécdota y me toca seguir trabajando para que me vuelva a llamar Paco López. Soy jugador del Atlético Levante pero quiero estar preparado al 100 por 100 por si tengo otra oportunidad".



Su actuación en Huesca

"Salí un poco nervioso pero luego me fui tranquilizando. Vi que era solo un partido de fútbol y, además, los compañeros me ayudaron. Me fui metiendo en el partido, olvidándome de la grada, de lo caliente que estaba el ambiente, y me centré solo en el juego".

"Paco había hablado conmigo antes del partido. Me había dicho que jugara fácil y ayudara en defensa".



Su perfil

"Soy un jugador muy posicional. Un mediocentro defensivo típico. Me sumo poco al ataque; tapo más huecos cuando los compañeros salen de su zona. Con el balón intento tocar lo más rápido posible y dar continuidad al juego".



La noche entre su estreno y el partido con el filial

"Estaba bastante emocionado. Me costó un poco coger el sueño pero sí que dormí al final bastantes horas y cambié el chip porque venía un rival duro y directo a Buñol (Barça B). Estaba preparado para jugar los 90 minutos, como hice, o 100 si hubiera hecho falta".



Margen de mejora físico

"Estoy por debajo de 50 en la suma de pliegues, que es el tope que nos marcan para medir la grasa; estoy en 45-46. El año pasado, al principio, estaba un poco por encima; y ahora hay compañeros que todavía están mejor. Siempre se puede mejorar, sobre todo a nivel muscular, y ese es mi objetivo. Hablaré con los preparadores físicos y entrenadores para ponerme al 100 por 100. Si hay que quitar grasas y ganar masa corporal, se hará".



Su faceta estudiantil

"Soy universitario porque si no mi padre o mi madre me matan (sonríe). Estudio la carrera de Ciencias de Actividad Física y Deporte, y poco a poco la voy sacando. Los entrenamientos ocupan solo la mañana. A las dos estoy en mi casa y tengo toda la tarde prácticamente libre. Si se quiere de verdad, tiempo hay".