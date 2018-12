El Levante recibe al Sevilla en la antesala del SuperDerbi

El Derbi ya aparece en el horizonte, pero focalizar más pensamientos de la cuenta en el partidazo del Ciutat ante el Valencia sería un error. En la pelea por la Liga Iberdrola con Atlético y Barcelona, lo que no sea seguir sumando de tres supondría un paso atrás. Presión y también la motivación de estar pelando después de mucho tiempo por lo máximo.

El doble enfrentamiento ante el Granadilla ha inyectado todavía más ilusión, sobre todo esa adrenalina de haber superado en el dramatismo de los penaltis la eliminatoria a partido único de la nueva Copa de la Reina para acceder a los cuartos de final. El 0-6 en la competición doméstica fue un golpe de autoridad como el 7-0 de la jornada anterior en Buñol ante el Málaga. En la Ciudad Deportiva, el Levante cuenta sus cinco partidos por victorias.

Kino García ha encontrado la fórmula de la felicidad con un once muy reconocible. El Levante no solamente se ha destapado en ataque en las últimas dos jornadas con esos 13 tantos sino que también comparte la condición de menos goleado de la Liga Iberdrola con el Barcelona. Andreea Paraluta y Sandra Paños solamente han encajado seis dianas en las diez primeras jornadas. Ivana volverá al once tras no poder jugar en el cruce de Copa en la isla por una sanción que arrastraba del VCF Femenino.

La pieza que tocará variar es la de Marta Corredera, ausente por lesión. La novedad es la presencia entre las 19 citadas de Ona Batlle, inédita todavía en competición oficial por el esguince de grado 2-3 en el ligamento lateral externo del tobillo derecho además de un edema óseo en la parte distal interna del mismo tobillo y otro edema óseo en el astrágalo que sufrió con la Sub-20 en el Mundial en Francia en agosto. Andrea Palacios sigue en la enfermería, Buceta está entre las citadas y Eva Navarro ya podría estar en el encuentro liguero del miércoles en casa del Madrid CFF o en el Derbi de la igualdad del domingo siguiente en el Ciutat de València.

El adiós de Andrés Tudela



El Sevilla le arrebató puntos al Levante la pasada temporada en ambos escenarios. La realidad era distinta ya que por aquel entonces las granotas no encontraban su sitio, su caída parecía no tener freno y la única solución era recomponer la plantilla de arriba a abajo. El duelo en Nervión fue una locura, un sonado 5-5 tras dominar el encuentro 1-3, 2-4 e incluso 3-5. En Buñol, Charlyn Corral evitó en el minuto 84 que las andaluzas se llevaran la victoria. Aquel 1-1 supuso la destitución de Andrés Tudela al encadenar seis jornadas sin ganar con cinco derrotas para dar entrada a Kino. Ahora la película es distinta.

El Levante aspira a lo máximo y el Sevilla, que también sigue vivo en la Copa de la Reina, es penúltimo, viene de perder entre semana en el Antonio Puchades y no gana desde la tercera jornada ante el ahora colista SC Huelva (2-1). De visitante solamente ha sumado tres puntos (el 0-1 al Rayo) de quince. Será el reencuentro de Noelia Ramos y Nagore con su pasado como granota. Rocío regresa a la convocatoria, de la que se cae Maca Portales y repite Vicky Benítez.