Banini permite al Levante llegar lanzado al derbi

Una combinación entre las exvalencianistas Claudia Zornoza y Estefi Banini deshizo la telaraña sevillista y permitió al Levante mantener el pleno de victorias en Buñol (seis de seis) y seguir al acecho de Atlético (a cuatro puntos) y Barcelona (a tres unidades), que tampoco fallaron en sus encuentros como locales ante Real Sociedad (5-0) y Granadilla (3-0). La genial definición de la internacional y mundialista argentina en el minuto 85 fue el premio para un equipo que buscó por todas las vías posibles un triunfo que entraba dentro de la lógica, pero que se enredó más de la cuenta por las ocasiones desaprovechadas. Estos tres puntos no garantizan nada, aunque no sumarlos hubiera sido un golpe duro a las ilusiones de un Levante que sigue soñando en grande. El Derbi está a la vuelta de la esquina, pero antes habrá que visitar el miércoles (17 horas) a un Madrid CFF con unas características parecidas al Sevilla y en idéntica situación agónica en la tabla.

Tras un arranque sin apenas sustancia, Charlyn Corral despertó a la grada poco antes de la media hora con un lanzamiento desde fuera del área que iba a la escuadra y que obligó a la exgranota Noelia Ramos a lucirse. De inmediato, Guti, a puerta vacía, perdonó el 1-0 en una jugada de tiralíneas. Y en pleno asedio granota, Bores evitó bajo palos el gol de Soni tras un maravilloso pase interior de Alharilla. En tres latigazos, sin premio, el Levante encontró la rendija en el área andaluza. Antes, la más clara la había tenido Aivi en una acción de estrategia ejecutada por Charlyn, que posteriormente peinó Guti a la internacional australiana. El guión estaba muy definido. Mucho balón, mucho control local y el Sevilla apenas inquietaba, pero seguía con vida. La siguiente fue en una internada de Nerea, que Charlyn mandó su asistencia a la madera.

Al Súper Levante no le quedó otra que tener paciencia y seguir a lo suyo hasta deshacer las tablas. Era un milagro el 0-0. El fútbol fluía con Alharilla, Soni, Banini, Charlyn y Zornoza en el centro del mando, pero las ocasiones, sobre todo en el segundo intervalo de la primera parte, no se materializaban. Solamente faltaba abrir la lata para recompensar una apuesta inicial con caras nuevas. Kino refrescó su once tipo por la acumulación de partidos que han superado con nota y los que vienen en el calendario para dar entrada a Sonia Prim, Guti, Aivi, Nerea y Banini de partida. La baja de Corredera la ocupó Alharilla en el costado del '3'. Maitane fue el descarte de la lista de 19 por molestias físicas. Ruth, una de las titularísimas que tuvo descanso, entró en acción a correprisas por la lesión de Ivana.

El Sevilla se rebeló en el arranque gracias al descaro de Olga Carmona, la campeona de Europa Sub-19, que tuvo la primera ocasión visitante, aunque sin obligar a Paraluta a mancharse lo guantes. Ese cambio de cara obligó a Kino a intensificar el calentamiento de Jéssica Silva y Lucía para revolucionar el encuentro. Ofensivamente, el Levante tenía en el campo toda la pólvora posible. La sensación de mayor peligro estaba en el ala derecha con Alharilla, que había pasado desde la izquierda, y Jéssica. El encuentro entraba en un camino sin retorno. El Sevilla se encerraba y obligaba al Levante a abusar en exceso de los remates desde fuera del área. El peligro estaba lejos de las inmediaciones de Noelia Ramos. Lo intentaban todas, pero se precipitaban al comprobar que el tiempo pasaba y el resultado seguía en un empate sin valor. Hasta que en el minuto 85, en un destello de calidad de Zornoza, una de las centrocampistas más en forma de la Liga Iberdrola, Buñol estalló de alegría. La magia de Banini hizo el resto para marcar el gol del triunfo y el primero en su cuenta como granota. Con el Sevilla volcado con más corazón que cabeza en busca de un empate que hubiera sido injusto, Jéssica mandó incomprensiblemente al larguero el esférico, con Noelia batida y la Ciudad Deportiva celebrando con antelación un 2-0 que no llegó y que nadie acabó lamentando.



Levante: Andreea Paraluta, Sonia Prim (Lucía, 59'), Guti (Carol Marín, 75'), Ivana (Ruth, 25'), Alharilla, Aivi, Claudia Zornoza, Nerea Pérez (Jéssica Silva, 60'), Banini, Soni y Charlyn Corral.

Sevilla: Noelia Ramos, Lucía, Maite, Marta Carrasco, Bores, Vicky, Nagore (Teresa Rey, 76') Karen Araya, Olga Carmona (Ana Franco, 89'), Toni Payne (Amparito, 64') y Raquel Pinel (Jenni Morilla, 62').

Gol: 1-0, m. 85: Banini

Árbitro: Martínez Martínez. Amonestó a las locales Sonia Prim, Soni y Lucía; y a la visitante Lucía.

Estadio: Ciudad Deportiva de Buñol.