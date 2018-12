"20.000 aficionados en lunes, para quitarse el sombrero"

Estas han sido las reflexiones de Paco López en sala de prensa tras la victoria contra el Athletic que deja al Levante en puestos europeos.



"El Athletic ha sido un rival digno que nos ha puesto las cosas muy difíciles. La primera parte ha estado igualada. Se ha jugado más en nuestro campo. Muniain y Beñat con su velocidad nos han venido mal y hemos llegado tarde. Eso nos ha creado superioridades que Williams aprovechaba con diagonales. No han tenido ocasiones, pero sí han llegado. Les hemos hecho daño con la presión alta, pero nos ha faltado concretar. Nos vino genial el gol al final".

"El equipo colectivamente ha hecho un gran partido y normalmente eso dice que individualmente todos están muy bien. Me quedo con el trabajo de todos".

"Estamos a mitad de camino de nuestro objetivo. Son tres puntos importantes sin más. Hay cosas por mejorar todavía y lo complicado que es ganar en esta categoría. Hay presupuestos altísimos por detrás que no lo están pasando bien".

"Intento no mirar mucho la clasificación. Ahora no sirve de nada. Me interesa mejorar y seguir insistiendo y mejorando. Si nos marcamos esa meta, los resultados llegarán. Hay que estar en el trabajo y no marearnos. A nivel anímico nos viene bien ganar así"

"El VAR funciona cuando hay una jugada determinante. Nos queda claro como funciona, pero es obvio que aún no estamos acostumbrados a ellas".

"La afición una vez más demuestra lo que es. Les doy las gracias porque necesitamos esto. Sin ellos es complicado ganar partidos porque el jugador necesita esa energía, ese estímulo. Un lunes con veinte mil personas es para quitarse el sombrero y perfecto para seguir creciendo"