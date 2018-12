Números de Champions

El Levante marcha sexto y la afición está en una nube. En un contexto de máxima euforia y con 21 puntos, la realidad granota escapa de la teoría de poner los pies en el suelo. Sí es cierto que desde el seno del equipo y desde el propio cuerpo técnico se invita a la calma, pero los números están encima de la mesa. Desde que Paco López llegó a la entidad, la dimensión ha cambiado por completo. El conjunto granota ha pasado de pelear por el descenso a estar asentado en competiciones europeas. Con altos y bajos, pero siempre compitiendo al máximo y logrando resultados. Como el del Athletic. Y esos tres puntos colocan a SuperLópez en el top-4 de equipos con más puntos en la categoría desde su llegada. Solo el Barça le supera. Detrás aparecen conjuntos como Real Madrid y Atlético. Esos datos hablan de la dimensión de un equipo que se codea con la parte alta, que pisa Europa League y que sueña con un futuro ilusionante.

El 10 de marzo de 2018 Paco López se sentaba en el banquillo del Coliseum Alfonso Pérez. Pocos imaginaban entonces el impacto que iba a generar en el club el técnico que días antes de aquella cita estaba en el filial en Tercera. Y nueve meses después, nadie entiende el conjunto actual sin la figura del técnico de Silla. Y es que este equipo es de autor. Primero empezó con el 4-4-2, cambiando con la línea que seguía el equipo hasta ese momento. Y después, cuando este curso se marchó Lerma y desapareció el orden en el centro del campo, se inventó un 3-5-2 y dejó claro que tiene recursos más que suficientes para seguir sumando y sumando.

Por el camino, desde ese 10 de marzo hasta el último duelo contra el Athletic, Paco López ha ganado en el Bernabéu (segunda vez en la historia que el Levante lo lograba), acabó con el duelo de imbatibilidad del Barcelona en casa y ha sido capaz de lograr rachas de victorias consecutivas nunca antes vistas en el Ciutat de València. Y si los números son grandes en el plano particular, a nivel global también lo son. El Barcelona, el actual campeón de LaLiga Santander, solo ha sumado seis puntos más que el cuadro granota. Con Messi, Suárez, Dembélé, Coutinho y compañía. Actual líder de la tabla y con un presupuesto inalcanzable para la clase humilde. A pesar de todo eso, solo seis puntos separan al Levante y al Barça en la era Paco López. La dimensión es todavía mayor atendiendo a los equipos que aparecen por detrás. El Real Madrid, campeón de la Champions. Con Zidane, Lopetegui y Solari por el camino, entre todos ellos, no han logrado hacer más puntos que una plantilla que ya no agacha la cabeza cuando tiene a un equipazo delante de ellos. Y es que todos los jugadores han mejorado. Y entre todos ellos aparece también la figura de Roger, otro hombre récord.

Roger entra en la historia granota

El Pistolero ya lleva ocho goles esta temporada, un número que nunca nadie ha igualado en la historia de la entidad granota en la primera vuelta. Con ocho tantos en doce partidos y alcanzando la cifra de 12 en total en la máxima categoría, Roger además ha logrado colarse entre los diez jugadores con más tantos en Primera, empatando a Barkero y Víctor Casadesús. Ahora solo tiene por delante a Caicedo, Serafín, Pepín y Rubén Suárez, quienes suman 13, Koné quien marcó quince tantos, Riga (17), David Barral (18) y José Luis Morales, con 24, el doble que El Pistolero actualmente. Además, el '9' ha conseguido situarse el segundo jugador de LaLiga Santander con mejor ratio goles por minuto (uno cada 106), solo superado por Stuani (uno cada 85).