El Derbi no entiende de "favoritos"

El Derbi no entiende de "favoritos" F. CALABUIG

Los entrenadores del Levante y Valencia Femenino, Kino García y Óscar Suárez, respectivamente, aseguraron este viernes que no hay un claro favorito en el derbi del próximo domingo en el Ciutat de València a pesar de las diferentes rachas con las que afrontan el choque y la distancia en la clasificación.

Kino García, que tiene a su equipo situado en la tercera plaza de la Liga Iberdrola, explicó que el Valencia debería estar mejor colocado en la clasificación y apuntó que tratará de explotar sus virtudes para llevarse el derbi. "Creo que no han sido justos algunos de los resultados de la temporada. El Valencia ha merecido puntuar en más partidos de lo que lo han hecho. Yo creo que debemos pensar que va a ser un partido muy parejo. Intento buscar la mejor manera de explotar las virtudes de mi equipo para ser capaces de llevarnos el derbi", dijo en una rueda de prensa conjunta celebrada en el estadio Ciutat de València.

"El Valencia al final de la temporada no va a estar donde está ahora. Tanto por los partidos que hemos visto como por los resultados, van a estar mucho más arriba y entre los cinco primeros", insistió el técnico del Levante Femenino. Mientras, Óscar Suarez, cuyo conjunto atraviesa por el peor momento del curso tras haber perdido por 4-0 en las dos últimas jornadas, explicó que en un derbi no es clave cómo llegan al partido los equipos y se mostró convencido de que sus jugadoras "darán guerra" y harán al Levante "un partido muy complicado".

"En este tipo de partidos nos tenemos que coger a lo que cada uno conoce. Sé como están las jugadoras, tenemos bajas que nos condicionan, pero lo que no nos condiciona es el alma y el espíritu de las jugadoras para que se baje el ánimo. Nadie me puede negar que estas jugadoras le van a hacer al Levante un partido muy complicado, el equipo va a presentar guerra, eso lo aseguro", declaró.

Además, el técnico del Valencia apostó por el Levante como uno de los candidatos al título de Liga. "Con un tercio de Liga jugado se puede imaginar que están respondiendo con números y que van a depender de ellos mismos, de la capacidad de ser regulares más allá de los duelos directos entre los equipos de arriba", finalizó.



Hablan las capitanas

La futbolista del Levante Femenino Sonia Prim explicó este viernes que su equipo no es favorito en el derbi ante el Valencia el domingo en el Ciutat de València y agregó que no piensa que este encuentro se presente con las fuerza desigualadas a favor del Levante.



También indicó que el Valencia será peligroso tras haber recibido dos derrotas seguidas. "Su dinámica no es la que querían y tienen el derbi para demostrar el equipo que son. No hay que faltar al respeto", dijo Prim en una rueda de prensa en la que participaron representantes de ambos equipos.



La jugadora del Levante también alabó el hecho de que el partido se juegue en el Ciutat de València. "No es la tónica habitual y tenemos que sentirnos afortunadas y dar las gracias, sobre todo, por toda la promoción que se hace del partido. Aprovecho para hacer un llamamiento a la afición y que se anime a venir", resumió.



Sin embargo, la jugadora del Valencia Gio Carreras comentó que espera que algún día deje de ser noticia el hecho de jugar en un campo de Primera División.



"Lo que queremos es que no sea noticia que se abra un campo como este para el fútbol femenino. Venir a jugar aquí es una experiencia muy bonita y espero que la gente venga y se anime a ver el partido", manifestó.



Además, Gio confesó que no llegan a este derbi en el mejor momento, aunque destacó que tienen experiencia en este tipo de partidos y situaciones. "No es nuevo para nosotros llegar en esta situación al derbi, pero vamos a encontrar el camino, aunque los resultados no llegan. Quizás llegamos un poco bajas de moral, pero lo vamos a dar todo", concluyó