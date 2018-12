Luis Díaz admite que tiene ofertas

El extremo zurdo Luis Díaz está de moda en Colombia gracias a su buena temporada con el Junior de Barranquilla y a la realidad de que hay varios clubes europeos que están siguiéndole los pasos. Uno de ellos es el Levante UD, que lo tiene en su agenda como posible recambio para Morales ahora que el Comandante está jugando de punta. Díaz es un futbolista con desborde, desequilibrio y velocidad, características en común con el madrileño.

La explosión de Díaz puede tener como consecuencia directa que su salto a Europa se adelante, si bien no está confirmado que el Levante haya movida ficha por él más allá del seguimiento al que ha estado sometido junto a otros futbolistas zurdos. No en vano, con la indefinición sobre la dirección deportiva que se mantiene en Orriols, es también una incógnita si el club va a reforzarse o no en el mercado de invierno. Díaz, en todo caso, encajaría en los planes, eso sí, tanto a corto como medio plazo de los granotas.



Deja abierto su futuro

Tras proclamarse campeón de la Liga Águila con Junior de Barranquilla, el protagonista dejó en el aire su futuro. «Me gustaría quedarme, pero no se sabe, hay ofertas, pero todo lo manejamos con el agente», sentenció el futbolista de 21 años. Uno de los clubes que ha trascendido como interesado de cara al inminente plazo de enero en su fichaje es el Brujas belga, el mismo por el que pasaron sus compatriotas Bacca y José Heriberto Izquierdo.

El delantero juniorista se ha consagrado en segunda temporada de rojiblanco. En lo que va de año ha disputado 38 partidos de liga y anotado 13 goles. Además, participó en 19 encuentros, entre Libertadores y Sudamericana, con tres goles más.

Díaz, además, tuvo palabras de agradecimiento y dejó en manifiesto toda su emoción por la gesta de Junior. «Darle gracias a Dios por este gran momento. Creo que lo merecíamos, estábamos haciendo las cosas muy bien y ahora tenemos mucho que festejar». Tal vez fueron sus últimas palabras antes de dar el salto a Europa, algo de lo que el Levante también continúa pendiente.