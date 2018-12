El filial deja escapar dos puntos en Buñol

El Atlético Levante cedió dos puntos tras su empate (2-2) ante el Espanyol B. El conjunto de Tevenet llevó la iniciativa y suyas fueron las ocasiones más claras durante el choque, en el que llegó a ponerse por delante en el marcador hasta dos veces.

Quintana fue el primero en avisar a Edu, portero del filial perico. Tras una gran acción individual su disparo, cruzado, marchó desviado por muy poco. Como de igual modo tampoco acertó Javi Soler, que sí colocó su disparo entre los tres palos, pero esta vez el portero visitante se lucía, a los veinte minutos para evitar el primero del partido.

Los catalanes, tímidos, apenas tuvieron llegadas de peligro; Fran Manzanara rebañaba el esférico a Max, uno de los más intensos del Espanyol B, para evitar la sorpresa en Buñol ya que el asedio granota era total. Ese dominio se tradujo en el primer gol, de penalti, al filo del descanso. Pepelu fue el encargado de abrir el marcador y poner al filial por delante, haciendo justicia tras una primera mitad de superioridad.

La ventaja no duraría demasiado. Tras la reanudación, Manchón igualaría tras un disparo muy ajustado al poste. Pero los granotas no bajaron los brazos y tampoco cambió el guion del duelo. Eneko centraba, superada la hora de juego, para que Juan Delgado volviera a poner a los de Tevenet por delante de cabeza.

Se daba por hecha la victoria, pero el filial azulgrana dejó escapar el triunfo tras una desafortunada acción. Un centro-chut del Espanyol B se envenenó, cuando llegaba el tramo final del choque, para establecer el definitivo 2-2 en el luminoso.



Ficha técnica

At. Levante: Olmedo; Genís (Arturo Molina, 85'), Álvaro Moreno, Manzanara, Quintana; Joan, Javi Soler, Pepelu, Edu (Blesa, 70'); Juan Delgado (Manu Viana, 83') y Eneko.

Espanyol B: Edu; Víctor, Nil, Iago, Lluís, Manchón, Doncel, Damiá (Salto, 89'), Campu, Max (Ferran, 61') y Moha (Bermejo, 76').

Árbitro: Bueno Prieto (Colegio Madrileño). Amonestó en el Atlético Levante UD a Quintana (88') y Fran Manzanara (89') y por parte del Espanyol B a Damià (36'), Manchón (43') y Lluís (88').

Goles: 1-0, min. 44: Pepelu (p). 1-1, min. 48: Manchón. 2-1, min. 62: Juan Delgado. 2-2, min. 78: Víctor.