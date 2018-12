El reproche de Paco López al Rayo Vallecano

"Cada uno juega con sus armas, pero siempre hay alguien que es el juez el que tiene que repartir equidad. Es un poco culpa de todos. He visto salir balones desde el banquillo. Míchel me lo ha reconocido. Pero no voy a entrar en eso. Hemos ido a sacar un saque de banda y no había balones por ningún sitio. Estamos en la mejor liga del mundo y esto no puede ser. No sé quién es el responsable y quién no, pero eso ha pasado". Con esas palabras Paco López mostraba su enfado por lo que ha pasado en Vallecas, escenario de la última derrota granota.

Los últimos minutos del Rayo Vallecano-Levante fueron una constante. El conjunto granota tratando de conseguir el empate y el cuadro local lanzando el balón fuera. Y una vez en ese escenario desde el banquillo del Rayo, desde la grada y desde cualquier rincón del estadio se trataban de esconder los balones para evitar que los de Paco López pudieran sacar rápido. La situación fue incluso peor cuando una vez el Levante encontraba el balón y desde algún punto del feudo vallecano se encargaban de lanzar otro dentro para frenar el ataque granota, como ha sucedido en una jugada prometedora del Levante, que se dejó tres puntos en la visita a Vallecas. Y que acabó con enfado de Paco López.

Por su parte, el técnico de Silla también habló del cambio de sistema. "Entendíamos que era el momento, con balón, como así se ha demostrado podíamos hacer daño al rival. Podíamos durante el partido cambiar, pero hemos visto que le estábamos haciendo daño al rival y los problemas que estábamos teniendo habrían sido los mismos con tres o con cuatro. Tanto en presión alta como en bloque más bajo, teníamos que haber sido más agresivos y esa es la realidad. Y eso tenemos que solucionarlo, porque no costará más recuperar balones y el rival siempre estará más cerca de tu área y encajaremos más goles. Es así", explicó el entrenador granota en rueda de prensa.



Una derrota inmerecida

"Creo que el equipo, los minutos malos que hemos tenido han sido los primeros quince del segundo tiempo. A partir de ahí hemos tenido posesión. Es cierto que la ocasión de Roger ha sido clara, un mano a mano, pero en la segunda parte tampoco ha habido ocasiones muy claras. Ha sido una pena no irnos de aquí con mayor premio porque creo que el equipo lo ha merecido". Con esas palabras, el entrenador granota señalaba que el grupo no ha merecido perder en Vallecas.