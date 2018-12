Declaraciones del agente de Campaña sobre su futuro

Desde el Pizjuán han mirado hacia el centro del campo del Ciutat, al igual que desde clubes del extranjero. Ahí aparece un Campaña superlativo este curso, quien sin embargo hasta el momento no ha hablado con la entidad hispalense. «A día de hoy, no me he sentado con el Sevilla», aseguró el agente del jugador, quien sin embargo aseguró que la entidad de Nervión es especial. «A ver. Campaña se ha criado en el Sevilla; salió de allí€ él es sevillista y en Sevilla está su casa. Si me apuras, en mi opinión personal y en la posición que juega, el Sevilla necesita un jugador así. Él mirará cada proyecto que le puedan presentar, pero a igualdad de condiciones, el Sevilla es especial», explicó.

Eso sí, Enrique Rosado, agente del jugador, también habló de lo importante que es el Levante a nivel personal para Campaña y el excelente trato que ha recibido, por lo que ahora quieren recompensar al cuadro de Orriols. «Todos los clubes que me han llamado preguntando por Campaña los he remitido directamente al Levante. En la vida hay que ser agradecido y hay que escuchar primero al Levante, hasta dónde puede llegar», señaló en declaraciones a ABC Sevilla.