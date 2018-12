El Torino abre la puerta a Lukic

El centro del campo del Levante está teniendo más problemas de lo previsto en una temporada en la que el fichaje más caro de la historia de la entidad llegó precisamente en esa parcela. Vukcevic llegó como pivote y todavía no se ha adaptado y mientras en el Torino, Lukic solo ha contado con 97 minutos este curso. Parece sorprendente ver cómo Mazzarri no ha dado oportunidades a un futbolista que en la segunda parte del curso granota estuvo a buen nivel en una temporada de menos a más. De no jugar con Muñiz a encontrar el momento cúlmen en su titularidad contra el Barcelona en ese 5-4 que pasará a la historia del club. Y ahí, el serbio fue pieza importante en el centro del campo junto a Campaña, con Bardhi en una banda y Morales en la otra.

El presidente del Torino, Urbano Cairo, reconoció que en este mercado invernal saldrán futbolistas que no están teniendo demasiado protagonismo y apuntó a los jóvenes valores como Parigini y Edera, porque tienen gente en las bandas como Ansaldi, Ola Aina y De Silvestri. La situación en el centro del campo no es mucho mejor. El amalgama de jugadores ha dejado sin protagonismo a Roberto Soriano, Lyanco y a Sasa Lukic, quien dejó un buen recuerdo en el Ciutat de València. De hecho, el club intentó su fichaje, aunque sin suerte. Y ahora, con el serbio sin contar con minutos y con el Levante sin un mediocentro que pueda dar equilibrio en el 4-4-2 si Vukcevic no da un salto, su fichaje se antojaría una solución idónea. Sobre todo porque ya conoce la casa.

De hecho, el futbolista cuajó a la perfección en el 4-4-2 y no desentonaría en el 3-5-2 que también ha dado éxito este curso al Levante. De hecho, aunque su participación es escasa en el Torino, Mazzarri está trabajando con ese sistema táctico, por lo que llegaría con ciertos automatismos adquiridos.

La situación tampoco pasa desapercibida para muchos clubes en Italia que son conscientes del contexto de un jugador que tiene un margen de crecimiento sensacional. Uno de los que estaría en los primeros puestos en esa lista de pretendientes es el SPAL, que tiene en sus filas a Manuel Lazzari, pretendido por el Torino, y ambos equipos podrían jugar con esa carta para llegar a un acuerdo.

Además, la situación para el conjunto granota sería todavía más difícil ya que la temporada pasada, en invierno, cuando Lukic no contaba para Muñiz, el Torino lo quiso repescar y el Levante pidió dinero como compensación, por lo que la relación no es la mejor posible.