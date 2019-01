"Mi discurso no se puede confundir, aunque cada uno que interprete lo que quiera"

"Mi discurso no se puede confundir, aunque cada uno que interprete lo que quiera"

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este jueves que arranca el año 2019 con un discurso de "ilusión y ambición" porque el equipo lo tiene, pero recordó que juegan en la mejor liga del mundo y deben tener "los pies en el suelo".

"Mi discurso siempre ha sido que lo antes posible debemos sumar 42 puntos, no he dicho que sea salvar la categoría. No se puede confundir aunque cada uno puede interpretar lo que quiera", dijo Paco López en su primera rueda de prensa del año.

"Mi mensaje siempre va más relacionado con el juego que con el resultado. Cada semana es de mejora, de insistir, porque este equipo tiene margen. Tiene virtudes y ciertas limitaciones. Lo más importante es gestionar los momentos buenos y malos y la forma es irnos siempre al juego y a lo que hacemos bien o mal", insistió.

El entrenador valenciano confesó que las vacaciones de Navidad "han venido perfectas" y que el equipo ha regresado al trabajo "con ganas, ilusión y en perfectas condiciones" para afrontar el partido de este viernes ante el Girona. Paco López no quiso destacar a ningún jugador rival y se mostró preocupado por el nivel general del conjunto catalán. "Tienen muy buenos jugadores y hay que estar pendientes de todo el equipo", declaró.

Además, el técnico del Levante explicó que espera que en 2019 el equipo "cumpla los objetivos" y que para ello "hay que trabajar y perseverar con esfuerzo y dedicación".