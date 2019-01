Albacete, la última prueba granota antes de recibir al Barcelona

Sobre el papel, los focos en el primer encuentro de 2019 deberían apuntar al duelo de delanteras, ambas con el '10' a la espalda. Alba Redondo contra Charlyn Corral. El talento manchego frente al prodigio azteca. El cara a cara de las máximas realizadoras de la competición. 2019 arranca para el Súper Levante en Albacete con la única idea de no dejar escapar el triunfo antes de recibir al Barcelona en Orriols. Sin embargo, el concurso de la referencia granota está en interrogante. El Levante no ha anunciado en sus medios oficiales la convocatoria y simplemente ha argumentado que Kino la oficializará antes del encuentro. En sus redes sociales, la propia Charlyn encendió las alarmas en Instagram con una imagen junto a su compatriota Mónica Alvarado con el texto: "Aunque esté enferma y no tenga mi mejor cara, volverte a ver siempre me sacará una sonrisa".



Será la cuarta vez que se vean las caras, la primera con el Fundación Albacete como anfitrión. En agosto se enfrentaron en el COTIF y el duelo cayó del lado granota con el gol de Jéssica Silva, y posteriormente otro en Buñol en un espectacular 6-4 en el que marcó Alba Redondo pero no lo hizo Charlyn. Jéssica repitió y le secundaron Ruth, Sonia Bermúdez, Claudia Zornoza, Tania Sánchez, además de una manchega en propia puerta. El tercer envite ya fue oficial, de nuevo en territorio levantinista y ahí sí que Charlyn demostró su pegada. Era la tercera jornada, el 'Funda' había comenzado con sendos triunfos ante Sevilla y Madrid CFF, pero frenó su racha ante un equipazo confeccionado para volver a reinar más de una década después. El doblete de la mexicana adornó un 3-1 que pareció enredarse con la expulsión de Corredera en el minuto 9 al derribar dentro del área a Alba Redondo. Miriam Rodríguez, Kuki, igualó en la jugada siguiente el 1-0 provisional de Maitane.



Hoy el Súper Levante será visitante. En el último precedente en Albacete, todavía con Andrés Tudela como entrenador, también Miriam vio puerta, en aquella ocasión para ganar y dejar la racha de victorias seguidas que llevaban las granotas en tres. En la 2016/17 se vivió un trepidante 3-5, con tres de los cinco goles de Charlyn Corral. Aún más sonado fue el 1-6 de la 2015/16, con dobletes de Nerea, la exgranota Adriana (ahora en el Málaga) y la propia Charlyn. La primera vez que se vieron las caras en la élite nacional fue en la temporada 14/15 y la victoria voló de vuelta a València (0-2). La estadística queda a un segundo plano: que el Levante ha sumado 36 de los 45 puntos del primer tramo del curso o que el Fundación Albacete lleva cinco encuentros sin ganar en casa, con tres derrotas (Atlético, Betis y Granadilla) y dos empates (ante los ascendidos EDF Logroño y Málaga). El papel de favorito es evidente, pero el partido no será fácil. Ganar es el único regalo de Reyes que se contempla. Además el Atlético ya ha ganado su partido y se ha disparado en el liderato a nueve puntos tras tumbar sin problemas al Athletic.



Enero es un mes clave en la Liga Iberdrola y en la Copa de la Reina ya que se disputan los cuartos de final a una carta (en Buñol) ante el Sevilla. La siguiente reválida será el partidazo contra el Barcelona, segundas a cinco puntos de distancia y que hoy cerrarán la primera jornada de la segunda vuelta en el Derbi catalán ante el Espanyol, y la siempre complicada visita a Vallecas tras el doble compromiso de la selección española ante Bélgica y Estados Unidos, este último en el Rico Pérez de Alacant. Pero el vestuario no mira más allá y hoy espera prolongar la racha positiva. Lástima el frenazo en el Derbi (el tercer empate junto al de Huelva y en Sant Joan Despí) ya que Atlético y Barça no fallan y los resbalones se pagan caros. Pero eso no debe enturbiar unos números sobresalientes, con solamente la derrota ante las propias colchoneras.



Ficha técnica

LIGA IBERDROLA - Jornada 16

2018 fue el año dey lo acabó con su primeraen la Liga Iberdrola en el 2-4 en Logroño. Ahora arrancará 2019 antepara su quinto proyecto en la máxima categoría. Fue una de las piezas más cotizadas en el mercado y se decidió por el Súper Levante, donde está rodeada de internacionales. Junto al interrogante depor enfermedad y Maitane fue relevada por un gol en Logroño. Muchas piezas por encajar que Kino esclarecerá cuando formalice su apuesta y las que arranquen desde el banquillo. Delante habrácon las llegadas de la guardameta eslovena Eva Vamberger y las defensas Rebeca Herrera y Laura Ariza, que tendrá ficha de filial. Novedades para cubrir las lesiones de larga duración de Pauleta y Celia Andrés, además de la desvinculación de Vanessa Córdoba, que pidió volver a Colombia por motivos personales. De las caras nuevas solamente Rebeca está en la lista de 20, también con las canteranas Paula y Celia Gómez.

Fundación Albacete-Levante

Estadio: Campo Soliss Seguros. Albacete

Hora: 12:00

Árbitro: Sánchez Miguel

Televisión: -

Fundación Albacete: Elena de Toro, Cintia, Claudia Florentino, Hitomi, Rebeca Herrera, Sofía, Leles, Sara Navarro, Tomo, Bulatovic y Alba Redondo.

Levante: Andreea Paraluta, Ona Batlle, Ruth, Ivana, Marta Corredera, Maitane, Claudia Zornoza, Alharilla o Eva Navarro, Banini, Soni y Charlyn Corral o Jéssica Silva.