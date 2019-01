Paco abre la puerta a fichar

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este martes que el club está abierto a la posibilidad de incorporar algún jugador en el mercado de invierno, pero aclaró que en este momento "es imposible" hacerlo porque tiene las veinticinco fichas ocupadas.

Así lo indicó en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo en la que fue cuestionado sobre la situación del director deportivo del club, Vicente Blanco 'Tito', cuyo contrato acaba en el mes de junio. Aunque no se pronunció directamente, Paco López reconoció que le está "eternamente agradecido" por haberle dado la oportunidad de entrenar en Primera División.

"Tengo una buenísima relación con él, hablamos todos los días y lo veo tranquilo. No depende ni de él ni de mí y al final es mejor no dar vueltas a las cosas que no dependen de uno. Sabemos cómo funciona el fútbol y todos estamos preparados, aunque nuestra ocupación es seguir trabajando con el equipo", declaró.

"Fue el encargado junto al presidente y el consejo de darme la oportunidad de entrenar en Primera. No estoy cómodo hablando de estas situaciones. Lo que me gustaría sería ganar el jueves y el domingo y hablar de fútbol y juego", añadió.

Además, el técnico aseguró que de momento cuenta con el marfileño Cheick Doukouré y que Borja Mayoral, pese a no haber contado con un papel indiscutible en las últimas semanas, "es y será un jugador importante" durante la temporada.