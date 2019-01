En el Ciutat no hay imposibles

En el Ciutat no hay imposibles IGNACIO HERNÁNDEZ

La machada no es imposible. Así lo siente un vestuario que ya disfrutó de una noche histórica contra el Barcelona hace no tanto. Eso sí, también vio la otra cara de la moneda en el último choque contra los culés. Con un contundente 0-5, y una exhibición de Messi incluida, el cuadro de Paco López salió tocado y una semana después también caía en Vallecas. Ahora, el grupo tiene una oportunidad única de lograr una machada para el recuerdo. Como en esa noche en la que el técnico de Silla terminó siendo manteado por la plantilla y jaleado por un Ciutat que había sufrido en exceso esa temporada. Y de esa velada debe salir el espíritu para el choque de hoy. Ante un Barcelona habitualmente intratable en la Copa del Rey y que no llegará a Orriols de paseo. La convocatoria lo demuestra.

El Barcelona ha llegado a las últimas cinco finales de la Copa del Rey. Con ese dato parece más que evidente que el conjunto culé se toma muy enserio el tema de la competición copera. Es más, para recordar la última eliminatoria que perdió el cuadro culé en este torneo han pasado casi seis años. El rival fue el Madrid en la noche del 26 de febrero de 2013 y esa Copa la terminó ganando el Atlético. Con esa sensación de que el cuadro de Ernesto Valverde, en Copa, es imbatible afrontará el duelo de hoy la afición del Ciutat. Y sobre el césped no estará Bardhi, uno de los grandes protagonistas de la victoria del curso pasado, con dos tantos. Eso sí, Boateng se perfila como titular.

El africano ya fue titular en el último duelo contra el Barcelona y además fue peligroso desde el primer minuto de juego. Un disparo que se marchó fuera de la meta de Ter Stegen y otro al larguero fueron la previa a una tormenta que acabó con goleada del Barcelona.



Debut de Murillo en Orriols

«Tiene que estar preparado. Que apostáramos por un jugador de nuestra Liga era para que en un momento determinado pudiera tener rendimiento en los partidos en los que le vamos a necesitar. Le costó algo al principio en los entrenamientos, pero está mejor y llega un momento en el que va a tener que jugar, claro que sí». Con esas palabras, el técnico del Barcelona dejaba entrever que el colombiano Murillo será de la partida en el Ciutat de València. Y en ese contexto, el futbolista también habló en la previa y dejó claro que quiere quedar en el Barcelona de manera «permanente» y no solo cedido.