"Hemos merecido el 3-0"

¿Qué valoración hace del partido ante un Barça con muchas novedades, hasta qué punto les ha favorecido?

No estaban Messi, Suárez y Piqué, pero los jugadores en el campo si los repasamos eran Dembélé, Coutinho, Arturo Vidal... Para un equipo como el nuestro ganar al Barça siempre tiene mucho mérito y no voy a quitarle valor al esfuerzo que hemos hecho aunque no estuviera el mejor jugador del mundo. Estoy muy orgulloso de mi equipo.

La pena es el penalti, ¿ha obligado al Barça a usar en la vuelta a los titulares?

No depende de mí, nos tomábamos esta eliminatoria como si fuera a un partido decíamos en la previa que nuestra idea era ganar sin pensar que es una eliminatoria porque si vemos las estadísticas al Barça es muy difícil eliminarlo. La intención la semana que viene va a ser competir de la misma forma y pensar igual. Y repito, felicitar al equipo por el trabajo, el esfuerzo y en muchísimas fases por el juego que ha hecho.

¿Se escapa vivo el Barça? ¿Qué espera en la vuelta?

No es una pena el partido sinceramente, aunque ellos también han tenido ocasiones, faltaría más. Es una pena porque el equipo ha hecho merecimientos para hacer el 3-0 y ganar el partido en mi opinión por más de un gol. El penalti nos deja no con mal sabor de boca, porque estoy muy contento, pero sí lógicamente un 2-0 en una eliminatoria ya te tienen que hacer tres goles. Contentísimo y ya hablaremos la semana que viene, no depende de mí quién vaya a jugar y si ese gol condiciona.

¿Se ha visto sentenciando la eliminatoria?

Morales la ha tenido en ese mano a mano. Lo que sí notaba, que era el mensaje que hemos trasladado al vestuario, que un rival como el Barça lo que sí hace es exigirte mucho, y eso te obliga a esforzarte al máximo y disfrutar del partido, eso tenía que ir de la mano y me he sentido satisfecho viendo como disfrutaban esforzándose los jugadores. No hace falta descubrir si juega Messi lo que representa. Estamos contentos con o sin él de haber ganado al Barça.

¿Qué tal Chema, Moses Simo y Aitor?

Se le subían los gemelos, nada importante. No me gusta individualizar, pero tanto Aitor como Simon tiene más mérito lo que han hecho hoy porque son de los que menos participan en LaLiga y han hecho un partidazo contribuyendo a que el equipo ganara. Y aprovecho a los que se han quedado sin jugar pero apoyan para felicitarlos también. Los equipos que consiguen los objetivos son esos.

¿Podría haber conseguido una renta mayor?

Sí, pero es fútbol, nos vamos con 2-1. Lo hemos tenido ahí, ellos también, pero me quedo con el juego del equipo. Una vez más es un juego que no rehuye el tu a tu, buscamos la portería rival y lo más importante es que el equipo sigue siendo atrevido y valiente.