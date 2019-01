"El árbitro decide que es penalti por un pequeño giro de la mano"

"Hubo un pequeño movimiento en la mano y el árbitro decide que por eso es penalti. Nosotros creemos que si la tiene apoyada según el reglamento no lo es y ya en directo nos pareció dudoso. Hay muchas revisiones y no se debería haber pitado eso". Así se ha pronunciado Róber Pier tras el partido. "Lo teníamos bastante controlado, en una jugada aislada te hacen gol y se llevan la victoria, en este campo hay muchos partidos que son así y lo sabíamos. Nikola no ve el balón, se gira con el brazo por detrás, la cogía yo solo por detrás, creo que no influye para nada".

El gallego, además, aseguró que "el balance de la primera vuelta es positivo, con 46 puntos de media sería la salvación, aunque en las últimas jornadas no estamos sacando los resultados y hay que mejorar eso. Los resultados no llegan y no estoy contento por eso".