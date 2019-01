Paco critica el error del VAR y el doble rasero arbitral con Simeone

¿Qué opina de la jugada clave que es el penalti? ¿Hasta qué punto ha condicionado Simeone el ambiente?

Cuando se producen situaciones de este tipo te entra la duda, lo digo porque este año ha salido una circular nueva la 4, que habla de las manos que teniendo las manos apoyadas en el suelo, no se debería haber pitado el Levante. Voy a seguir apoyando a los árbitros, pero hay que ser justos con independencia del color de la camiseta que cada uno. He hablado con el árbitro al final del partido porque he recibido mi primera amonestación, le he dicho que era justa por unas protestas, pero que no se ha medido de igual forma. Con esto tenemos que jugar, la presión en estos campos. Sabemos cómo es esto. A partir de ahí el partido es otra cosa.

¿Cómo ha visto el partido, qué ha faltado para puntuar?

Estoy contento con el rendimiento y el esfuerzo de los jugadores, hemos tratado de tu a tu a un rival de este potencial, nos han agobiado por nuestras pérdidas cuando recuperaban balón, si no eres capaz de dar el primer pase bueno, no hemos entendido bien salir ahí, no nos dejaban salir con comodidad. No tuvieron excesivas ocasiones claras, a nosotros también nos faltó claridad en los últimos metros para finalizar jugada y evitar contras. En el segundo tiempo estuvo más abierto, a raíz del gol dimos un paso de orgullo y actitud para ir a por el empate y las hemos tenido realmente, ellos también obviamente. Pero insisto que hemos tenido las nuestras y si hubiésemos empatado no habría sido injusto.



¿Cuál es su opinión del gol anulado a Koke, le ha pedido explicaciones también el árbitro?

No he pedido explicaciones al árbitro de nada. He ido a hablar con él por mi amonestación, porque no ha medido con el mismo rasero a los entrenadores por las protestas. En el campo no he apreciado ni lo del gol de Koke ni el penalti nuestro. Tenía entendido por la circular nueva que cuando las tienes apoyadas para guardar el equilibrio, sin intención de tocar el balón, no es penalti. Puedo entender que el árbitro pite ese penalti. Lo que no entiendo es la interpretación desde el VAR.