El CTA justifica que el VAR no entre en el penalti de Vukcevic

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ofrecerá este martes una rueda de prensa para hacer balance de la primera vuelta de LaLiga Santander. Sin embargo, antes de que eso ocurra, este lunes por la mañana se ha producido una conversación telefónica entre Quico Catalán y Velasco Carballo en la que el presidente de los árbitros le ha explicado al del Levante los criterios interpretativos que utiliza cuando aplica el VAR, tal y como el club granota solicitó el domingo como consecuencia del penalti señalado por mano de Vukcevic. Una decisión que contradice lo que se explica en la nueva circular 4 del reglamento.



En una conversación cordial y de carácter constructivo pese al enfado existente en la expedición granota por lo ocurrido,Velasco Carballo le ha aclarado a Quico directamente que la mano de Vukcevic se trata de una jugada sujeta a interpretación. Por este motivo, según el CTA, el VAR no tiene que entrar, ya que es una decisión que corresponde sólo al árbitro principal, en este caso Prieto Iglesias, el cual interpretó que era penalti.



Desde Orriols, más allá de las de Vukcevic en Buñol , nadie ha hecho declaraciones oficiales al respecto. El club, una vez satisfecha su solicitud, no va a entrar en debate sobre si la jugada debe ser tratada como interpretable o no, si bien le ha agradecido a Velasco Carballo su talante y rápida respuesta después de difundir ayer en redes sociales la siguiente solicitud.



"El Levante UD va a solicitar al Comité Técnico de Árbitros que se pronuncie sobre los criterios interpretativos que utiliza cuando aplica el VAR. En concreto quién, durante cada partido, debe aplicar la circular normativa del Comité Técnico de Árbitros y también el reglamento para saber cómo debe gestionarse una jugada como la que ha supuesto la señalización del penalti en el partido disputado esta mañana entre el Atlético de Madrid y el Levante. Esta solicitud se realiza con la única intención de que entre todos mejoremos la implantación del VAR", se comunicó en redes sociales.