No es con el 3-0 que Morales tuvo en sus botas en la ida, pero el Levante juega hoy la vuelta contra el Barça con 2-1 a favor y absoluta licencia para soñar. Los granotas, que volverán a jugar con el once menos habitual para darle prioridad a LaLiga, no están ni mucho menos obligados a pasar, pero tienen ante sí una oportunidad del copón para hacerlo. Que será complicado nadie lo duda. Más todavía desde que a mitad de tarde se desveló la incógnita con la confirmación por parte de Valverde de que, en vez de dejárselos otra vez en casa, tiraba en la convocatoria de Messi y Luis Suárez, la delantera sin la que estuvo a punto de palmar bien palmado. A diferencia de lo ocurrido hace siete días también están citados Jordi Alba e Ivan Rakitic. Ni rastro, por contra, de los cuatro jugadores del filial que quedaron señalados en el Ciutat: Wagué, Miranda, Chumi y Riqui Puig. Tampoco de Malcom.

Pese a jugar también con los menos habituales, Paco López le dio un baño táctico a su homólogo culé con un equipo que no le quedó tan experimental y en el que la mayoría de secundarios cumplieron. El míster de Silla dio en el clavo cortocircuitando a Busquets, de las pocas referencias de un once desnaturalizado con muchos millones en el césped pero pocas hechuras. Con un guión similar al del partido del 0-5 de LaLiga pero con un desenlace totalmente distinto, la salida en tromba de los granotas se tradujo en un 2-0 a los 18 minutos. El gol de Coutinho, por contra, llegó a cinco del final y de penalti tras un desajuste de Coke, forzado a acabar jugando como central zurdo por la lesión de Chema. Entre medias, Aitor hizo el resto con un gran partido que hoy va a tener que refrendar.

Con todo que ganar y nada que perder, el Levante viaja hoy a Barcelona sin renunciar a nada y contemplando todas las variables, inclusive la tanda de penaltis. Bardhi, Morales y Moses Simon estuvieron ensayándolos ayer en previsión de un posible desempate. También lo hizo Roger, aunque como ya ocurrió en la idea el Pistolero se ha quedado fuera por rotaciones. Y es que el resultado a favor no ha alterado los planes de SuperLópez, que con independencia de los de su homólogo anunció horas antes del último entreno culé una lista en la que tampoco entraron Rochina y Vukcevic, reservados para el Valladolid.

El campeón de las cuatro últimas ediciones de la Copa, dependiente en extremo de Messi y Suárez, tiene toda la presión encima, de ahí la citación de los pesos pesados ante un Levante que le ha comida la tostada en dos de sus últimos tres partidos. El Barça no cae eliminado en el torneo del KO, eso sí, desde la temporada 2013-14, cuando el Madrid se impuso en la final de Mestalla (2-1). Un dato que revela a las claras la dificultad de este desafío en liza.



Sin olvidarse del Valladolid

Con un ojo puesto en la visita al Ciutat del Valladolid este domingo, Paco López apostará por la fórmula del éxito de hace una semana, lo que devolverá a la titularidad como carrilero izquierdo a Moses Simon y a Boateng y un Mayoral que lleva dos de su tres goles en la competición del KO como puntas de lanza. La principal duda, por contra, está en el centro del campo, donde al sitio de Rochina aspiran Bardhi y Doukouré. Prcic y Campaña, pese a la tralla de partidos que lleva el andaluz, serían los otros dos centrocampistas en la medular, con Cabaco, Postigo y Róber Pier en el centro de la zaga y Aitor bajo los tres palos.