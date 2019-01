"Voy a muerte con mi club"

Sin tiempo para descansar el Levante UD ya encara el próximo compromiso de Liga, también crucial, frente al Real Valladolid en el Ciutat de València. Paco López analizó la actualidad granota: las lesiones, la denuncia al FC Barcelona, fichajes y, sobre todo, del partido de mañana.

¿Cómo afronta el partido?:

"La necesidad, la urgencia, la obligación... ninguna son buenas consejeras en el fútbol. Es un rival con números parecidos y tendremos que hacer las cosas muy bien. Necesitamos a la gente para tener un ambientazo como el año pasado contra Las Palmas. Son rivales de nuestra liga y juntos somos más fuertes.

Denuncia al FC Barcelona:

"Sé que habrá alguna pregunta más, me gustaría cerrar el tema. Estoy a muerte con mi club. Me centro solo en lo que depende de mí y es que mis jugadores mañana hagan un buen partido. Estoy a tope con el club".

Descanso y lesiones:

"No tenemos ninguna excusa, pero como no hay más días de descanso es estamos a tope. Boateng por fortuna no tiene una rotura y no es nada importante. No tenemos muchas horas para arriesgar y hay otros delanteros para afrontar el partido y también merecen sus oportunidades. Así que veremos si seguimos con el mismo sistema. Tenemos las dos opciones"

Campaña y sus minutos:

"Hablé con él y es de los que más minutos está acumulando. Recupera muy muy bien, y aunque otras veces el problemas es en el plano psicológico, nos da mucho. Si está en condiciones tendrá su momento ya sea de inicio o desde el banquillo".