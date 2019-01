´Coketazo´ a la mala racha

Quien más y quien menos se desahogó en la celebración de Roger. El goleador -ya van nueve en LaLiga Santander- se quitó la camiseta y la mala leche por su suplencia. El Levante, un buen peso de encima. Cargaba ya a sus hombros con el polémico error arbitral del Wanda, el desgaste físico y psicológico de la eliminatoria de Copa, y cinco jornadas consecutivas sin ganar: Desde el 3 de diciembre no sumaba del tirón tres puntos. Aquel triunfo ante el Athletic enfilaba teóricamente a los granotas hacia posiciones europeas. El de este domingo realmente les aleja de su rival y de la zona de descenso. Con estos son 26 puntos, tres menos que el séptimo pero sobre todo seis más que el Rayo, antepenúltimo. [Clasificación de LaLiga]

Al llamamiento previo de Paco López no solo respondió la afición, que empujó como en los encuentros determinantes de la temporada pasada ante Málaga o Las Palmas. También acudiría final a su cita Coke, quien se marcó uno de sus goles importantes. Van seis desde que llegase en el pasado mercado invernal, y a cual de ellos más decisivo. Incluido uno en la mencionada visita de los insular. Los dos anteriores en la 18/19 habían servido para desenmarañar el duelo copero ante el Lugo y para empatar sobre la bocina contra el Girona, igualmente a balón parado. En este caso el madrileño, aplicado como el que más como central izquierdo, apareció en el área para cabecear a la red al borde del descanso.

Fresco de piernas y de ideas, después de haber descansado en Copa, Morales fue otro. Como de inicio había muy poco que rascar a la espalda de la defensa pucelana, pegada a su área, en lugar de tirar desmarques en profundidad explotó sus cualidades entre líneas. En la distancia generó la falta con la que el '12' abrió el marcador y leyó dónde estaba o podía generar peligro con sus llegadas. También Jason y Toño aprovecharon el factor sorpresa, como en la acción en la que el zurdo puso el balón en la cabeza de Mayoral. Borja, temeroso del patadón del central, encogería el cuello en el remate y su testarazo se marcharía rozando el palo.

A nadie engañó el Valladolid, huérfano de sus referentes, Nacho y Alcaraz, que mientras mantuvo el cero en su portería no se molestó mucho en incomodar a Oier. Sí lo haría nada más ponerse en desventaja, apoyado en varios errores en cadena de la zaga local. El más flagante el de Róber, cuyo error de cálculo permitiría a Toni Villa acomodar el balón al borde del área para Ünal. Este, afortunamente para el Levante, lo enviará alto.



Al contrario que el Wanda, el VAR hizo justicia. Después de cinco largos minutos de espera, Jaime Latre anuló el zurdazo de Plano, que hubiera supuesto el empate (vídeo de la jugada), por fuera de juego posicional del turco. Lo que son las cosas: el Levante acabó sacando más partido a unos pocos centímetros -que es lo que estaba avanzado respecto al último defensa- que a los dos meses de cesión de Enes la campaña pasada.

Los pucelanos afilaron el poco colmillo que tienen ya sin el otomano. Aparecieron Keko y Cop para complicar el partido, aunque no para empatarlo. Oier no se amedrentó con el aliento de Aitor en el cogote y defendió su titularidad con firmeza. No le faltó tampoco decisión a la hora de buscar en largo la carrera de Morales, ya con el rival volcado en busca del gol. En una de esas, al remate cruzado del Comandante le sobraría apenas un palmo para convertirse en gol.

Ni los defensas ni el mismísimo Campaña, quien reservó fuerzas para el final, dudaron esta vez en tirar para adelante con el balón. Paco minimizó también riesgos sacando al campo a todos los pivotes defensivos que se había dejado en banquillo -Vukcevic y el joven Manzanera-. Su otra bala se la dejó al Pistolero, seguramente individualista a la primera que tuvo, quien reanimó a Morales y tuvo tiempo además de reventar de un derechazo la red de Masip cuando el descuento estaba a punto de consumarse.





Ficha Técnica:

2. Levante: Oier, Jason, Rober Pier, Coke, Cabaco, Toño; Campaña, Bardhi (Vukcevic, m.76), Rochina (Manzanara, m.90), Morales y Borja Mayoral (Roger, m.83).

0. Valladolid: Masip, Moyano (Keko Gontan, m.63), Kiko Olivas, Calero, Moi, Míchel, Borja, Toni (Cop, m.82), Antoñito, Óscar Plano y Ünal (Verde, m.63).

Goles: 1-0, m.42: Coke. 2-0, m.92: Roger.

Árbitro: Jaime Latre (C. Aragonés). Amonestó por el Levante a Rochina, Bardhi, Jason y Cabaco, y por el Valladolid a Ünal, Borja, Calero y Antoñito.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 20 de LaLiga disputado en el estadio Ciutat de València ante 19.107 espectadores.