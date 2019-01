Sanjin Prcic, posible sorpresa en el mercado

La ausencia de Sanjin Prcic en Sevilla puede contar con mayor transfondo que el de un descarte técnico cualquiera. A estas alturas de mercado, con la necesidad que hay de dar salida a algún mediocentro ante la posible llegada de Lukic, el Levante UD no descarta la cesión hasta final de temporada al bosnio. Este apenas ha disputado 20 minutos en LaLiga Santander en los últimos dos meses (en el 0-5 contra el Barça y con el partido ya resuelto) y, como la convocatoria para el Sanchez Pizjuán reveló, ahora mismo tiene al canterano Fran Manzanara por delante.

El pivote, fichado a coste cero en verano, cuando acabó contrato con el Rennes, ha ido perdiendo presencia en el equipo. La mejor vía para recuperar su protagonismo sería un préstamo. Sus únicas titularidades, desde la liguera en Huesca, el 24 de noviembre, han sido con los menos habituales en Copa. Sus prestaciones no han convencido a Paco López, quien incluso recurrió a los servicios de Doukouré antes que a los de Prcic.



Independiente de la salida de Doukouré

El marfileño permanece en el escaparate y cuenta con una opción para marcharse cedido al Rayo. Su salida no colapsaría con la de Prcic, pues la hipotética incorporación de Lukic y el ascenso del capitán del filial servirían para cubrir sus vacantes. El de Silla cuenta además con Campaña, Bardhi, Rochina y Vukcevic para el centro del campo. Los tres primeros son los habituales titulares. El montenegrino, quien por dos semanas seguidas se hiciera un hueco en el once en detrimento del de Sagunt, también quedó descartado para el Sánchez Pizjuán.



Dos casos diferentes

'Vuk' y Luna son los otros jugadores de la plantilla que parecen haber perdido el tren en las últimas semanas, aunque su venta o préstamo en el mercado invernal no entra teóricamente en los planes del club. Por el pivote no se recuperaría buena parte de la inversión realizada, mientras que la marcha del lateral zurdo obligaría a reforzar una posición en la ya de por si se espera un verano movido: está apalabrado el fichaje gratis de Clerc, del mismo modo que se marchará Toño a la conclusión de su contrato.



Compás de espera

Con la salida de un centrocampista, ya que Manzanara ocupa todavía ficha del filial, el Levante podría legalmente acometer las llegadas de Lukic y Bastos. Las incorporaciones del pivote y el central, en caso de hacerlo, no se concretarán definitivamente hasta la semana que viene. Torino y Lazio, no en vano, necesitan del servicio de ambos este fin de semana. El mercado cierra el día 31, jueves.