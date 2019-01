Morales no se corta después de perder del 5-0 ante el Sevilla

Como en situaciones similares, José Luis Morales ha dado la cara después del 5-0 encajado ante el Sevilla FC en el Sánchez Pizjuán. En declaraciones a Bein LaLiga, nada más acabar el partido, el capitán del Levante UD ha hecho una crítica descarnada de la actuación equipo: "Hemos encajado el gol y nos hemos desconectado totalmente del partido. No podemos salir a un campo de fútbol, desconectar, no querer el balón y estar a merced del rival".

El Comandante ha destacado que el equipo "no ha hecho lo de otras veces". "Teníamos que haber estado más compactos, juntarnos más", ha señalado Morales, quien ha ido más allá al asegurar que la actuación granota ha sido "para hacérsela mirar". "Hemos dado una imagen desastrosa y hemos perdido 5-0. Tenemos que analizar toda la segunda parte, que lo hemos hecho todo mal. Llevamos una camiseta y un escudo; debemos aprender de lo que ha sucedido, pero no por nosotros si no por nuestra gente".