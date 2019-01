"Cuando se me presentó la opción, no lo dudé ni un solo instante"

El exgranota Sanjin Prcic ha sido presentado hoy con el Racing Estrasburgo francés, su nuevo equipo al que se ha ido cedido hasta final de temporada. El bosnio ha asegurado en primera instancia estar "muy feliz por firmar con el Estrasburgo", así como se mostró ilusionado con su nueva oportunidad en la Ligue 1. "Comienza una nueva aventura que seguramente sea emocionante", ha expresado.

El bosnio ha agredecido la oportunidad y ha asegurado que no tuvo dudas para decidirse tras su falta de protagonismo en el conjunto de Paco López. "El Estrasburgo es un club con mucho fervor. Cuando se me presentó la oportunidad no dudé un segundo", dijo el medio en su presentación. "Estoy impaciente por comenzar. Las cosas me van a ir bien".

El jugador se ha sincerado sobre su relación con el Estrasburgo en la adolescencia. "Era nativo de Belfort, una ciudad cerca de Estrasburgo. El Racing siempre ha sido un club que he seguido bastante. Cuando tenía 18 años hice una prueba con el Sochaux y jugó contra el Estrasburgo. La progresión de este club desde entonces ha sido excepcional. Trabajan muy bien año a año", ha dicho el centrocampista. Además, Prcic aseguró que ya estuvo viendo al equipo el sábado en su partido liguero y que alucina con el ambiente de la grada. "Son verdaderamente el jugador número 12".

Thierry Laurey, entrenador del equipo, ya le ha convocado para el partido que disputarán mañana (18:45 horas). Se enfrentarán al Bordeaux en las semifinales de la Copa de la Liga francesa.