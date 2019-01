El selfie de la polémica

Apenas unas horas después de que se oficializara su cesión, Rubén Vezo participó en el selfie con el que el Valencia CF celebró su pase a las semifinales de la Copa. Esta imagen ha causado cierto revuelo en las redes entre los granotas, cuyo fichaje a la desesperada ha generado también división de opiniones. Por un lado, los hay que consideran que en ese momento ya era jugador del Levante y que tenía que haber cuidado las formas. Por el otro, los hay también que entienden con normalidad su presencia en la celebración.

De una manera u otra, Vezo ya se ha entrenado con sus nuevos compañeros este miércoles. "Me encuentro muy bien, me he encontrado un grupo muy bueno y soy uno más para lograr los objetivos. Vengo entrenando con normalidad, hace una semana que he competido también y si el míster lo considera, estoy preparado para jugar", ha explicado el portugués, que sobre su mejor ubicación en el capo se ha limitado a declarar que "me encuentro cómodo en cualquiera de las posiciones de la defensa".