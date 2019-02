El Getafe vuelve a Valencia con Damián Suárez

Cuatro días después de caer eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey en Mestalla, el Getafe regresa de nuevo a Valencia con el objetivo de pasar página y seguir ocupando los puestos europeos. Los madrileños, que habían ganado por 1-0 en el partido de ida, vieron como el Valencia remontaba la eliminatoria después de ganar por 3-1 en un ambiente de tensión que acabó escenificándose con una tangana al final de los noventa minutos.



En la misma se vieron implicados varios futbolistas del conjunto madrileño, siendo sancionados Bruno González y Damián Suárez con cuatro partidos y Jaime Mata con dos. De todos ellos solo el primero deberá cumplir el castigo en LaLiga Santander y por tanto no estará disponible para José Bordalás.



No será la única ausencia en defensa por temas disciplinarios ya que tampoco estarán disponibles los centrales Leandro Cabrera y Djené Dakoman, expulsados ambos contra el Atlético de Madrid en la última jornada. En el caso del togolés vio además la roja contra el Valencia, aunque las consecuencias de esa cartulina deberá asumirlas en la Copa del Rey.



De esta manera el entrenador deberá reconstruir la retaguardia dando entrada a Ignasi Miquel y situando a su lado en el eje de la zaga a un futbolista que no está acostumbrado a esa tarea. El serbio Nemanja Maksimovic es a priori quien más opciones tiene si bien ha entrado en la convocatoria el canterano Miguel Ángel.



Por otro lado, además de las ya citadas el equipo tiene las bajas por lesión de Markel Bergara y Amath Ndiaye, a las que se suma la del japonés Gaku Shibasaki al encontrarse este con su combinado nacional en la Copa de Asia. Tampoco estará con respecto al último enfrentamiento el atacante Iván Alejo, cedido en el día de cierre del mercado de invierno al Málaga.



Vuelve en cambio a la lista Dimitri Foulquier, ya recuperado. La suya es la principal novedad junto a la del lateral izquierdo uruguayo Mathías Olivera, quien se estrena tras retornar de su cesión en el Albacete.





CONVOCATORIA | ¡Estos son los 18 elegidos por José Bordalás para viajar a Valencia y enfrentarnos al @LevanteUD! ??#VamosGeta pic.twitter.com/gLsIONu8i2 — Getafe C.F. (@GetafeCF) 1 de febrero de 2019

?? Bordalás: "Ahora hay que centrarse en la liga" pic.twitter.com/pku8KLanmz — Getafe C.F. (@GetafeCF) 1 de febrero de 2019

En cuanto al partido contra el Levante y sus precedentes, ambos conjuntos se han enfrentado en 35 ocasiones siendo la victoria en 12 de ellas para el Levante y firmando el empate en 14. Se encuentra además el Getafe ante el reto de ganar en un estadio donde solo lo ha hecho en dos de sus 17 visitas previas.