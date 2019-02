En declaraciones a BeIn LaLiga, nada más acabar el Levante UD-Getafe CF, Jason Remeseiro se ha lamentado de que el balón "no quería entrar". El gallego ha destacado que el dominio ha sido granota a pesar del empate a cero final. "Así es el fútbol: unas veces entra y otras no. Ha sido un buen partido en líneas generales, pero acabamos un poco jodidos porque no hemos podido marcar".

Jason ha señalado que a nivel personal ha tenido "varias ocasiones" como consecuencia de su notable actuación, del mismo que ha reconocido que "nos ha faltado tranquilidad en ciertos momentos del partido". "A veces no hemos sabido madurar las jugadas. Hay que atacar mejor y con más cabeza", ha resumido.