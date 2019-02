Dos puntos que se lleva el viento

Entre el frío y el viento el Levante UD sacó un punto que sabe a poco. Sobre todo porque ambos equipos saltaron tarde al terreno de juego: en la segunda parte. Antes lo único que pasó fue el crónometro, porque Soria y Aitor Fernández fueron invitados de lujo a los primeros 45 minutos de juego. A la salida de los vestuarios, el Levante sí se mostró enfadado y desatado en ataque. Empujado por el viento encontró una y otra vez área rival. Jason, Morales, Roger... todos ellos vieron como su disparo encontraba a Soria o se marchaba lejos de la meta rival mientras el Getafe pedía la hora. Encerrado en su campo, con el conjunto granota en área rival al completo y con la sensación de que con diez minutos más el gol podía llegar. Sobre todo porque el conjunto azulón se mostró ahogado tras una semana de gran carga física y emocional después de la eliminación copera.

El Getafe encontró en el viento su mejor aliado para llevar el partido a un punto muerto. A ese contexto en el que nada pasa y el conjunto azulón espera una ocasión aislada para abrir el marcador. Por su parte, el Levante entró en ese escenario en el que no sufría en defensa pero se mostraba incapaz de generar ocasiones en ataque. Solo un disparo lejano de Roger que se marchó alto y un remate de Morales, en fuera de juego, invitaban a la grada a disfrutar de cierto peligro. Y con ambos equipos desconectados llegó el descanso. Quince minutos necesarios para los dos conjuntos y también para el público del Ciutat de València, que pedía a gritos un tiempo muerto.

Ese 'break' pareció sentar bien al Levante que a los pocos segundos disfrutó de su primera ocasión clara. Jason se marchó de tres para rematar con la izquierda desde la frontal del área pero Soria, bien situado, frenó la acometida granota.



El cuadro de Paco López demostró que había salido mejor en el segundo periodo. Intenso, con más mordiente en el medio y menos errático. Y en ese contexto todos lucen. Sobre todo Morales, quien tras robo es el primero hacia el que levantan la cabeza. El Comandante, desaparecido en la primera parte, encontró espacios y retó a Foulquier en una carrera que acabó con el once por el suelo dentro del área pero Cordero Vega no señaló los once metros. Esa ocasión sirvió para expolear a la grada que empujó a los de Paco López y un minuto después Bardhi, de cabeza tras un centro de Roger, estuvo cerca de lograr el primero.

El cuadro azulón, ahogado tras el esfuerzo copero, no sabía cómo frenar a un Levante que encontró su juego. De un lado a otro. Con Toño y Jason participando por fuera y llegando a área contraria. El gallego de hecho volvió a probar ante la meta de Soria pero su disparo se marchó demasiado alto. El de Roger sí encontró portería rival, pero también sin suerte. En diez minutos, el cuadro granota había tenido ocasiones de todos los colores pero el gol no llegaba.

Bordalás se dio cuenta y retiró del campo a Ángel Rodríguez, que se marchó aplaudido por el Ciutat, y entró Antunes para dar equilibrio. Y fue el portugués el que tuvo la mejor del Getafe en la segunda parte con un disparo que generó un instante de silencio en la grada, pero su golpeo desde la frontal se marchó fuera.

Tras esa ocasión llegaron los cambios y Paco López fue con todo. Primero con Mayoral junto a Roger y el Comandante por detrás para terminar después el partido con el '2' y Dwamena arriba y el 4-4-2 de vuelta. Ambos arietes, con más intención que acierto, no lograron dar el efecto esperado a un equipo que terminó en campo contrario pero que se mostró incapaz de batir a David Soria. Y con Bordalás celebrando el final del choque, la sensación en el Ciutat volvió a ser la de oportunidad perdida para abrir hueco con la zona baja. De hecho, Paco López, tras su primer 0-0 en la máxima categoría, reconoció no dar por bueno un punto que sabe a poco.





Ficha técnica:



0 - Levante: Aitor Fernández; Jason, Cabaco, Vezo, Coke, Toño, Campaña, Rochina (Vukcevic, m.81), Bardhi (Borja Mayoral, m.71), Roger (Dwamena, m.78), Morales.

0 - Getafe: Soria; Damián, Miquel, Arambarri, Olivera, Samu Sáiz (Hugo Duro, m.85), Maksimovic, Flamini, Foulquier, Ángel (Antunes, m.70), Mata (Jorge Molina, m.62).

Árbitro: Cordero Vega (Comité cántabro). Mostró tarjeta amarilla a los locales Rochina, Campaña y Cabaco y a los visitantes Flamini, Miquel y Foulquier.

Incidencias: partido de la jornada 22 de LaLiga Santander disputado en el estadio Ciutat de València ante 18.400 espectadores. Se guardo un minuto de silencio en memoria de exjugador del Levante Francisco Sampedro Lluesma y del exdirector deportivo de la entidad Ricardo Chover.