El motivo por el que Boateng no jugó ante el Getafe

El motivo por el que Boateng no jugó ante el Getafe J. M. LÓPEZ

Boateng fue una de las grandes sorpresas de la convocatoria. Su nombre no estaba entre los 18 elegidos por Paco López para el duelo contra el Getafe en un partido en el que el Levante no logró sacar los tres puntos. La decisión sin embargo no fue técnica, sino a raíz de unas molestias que persiguen al jugador ghanés en su rodilla derecha y que le impidieron estar entre los convocados para el enfrentamiento ante el cuadro azulón.

Cabe recordar que Boateng ya se perdió los dos primeros partidos de la temporada, contra el Betis y el Celta, por un problema en su rodilla izquierda, y fue en la tercera jornada, contra el Valencia, cuando se le vio de nuevo sobre el terreno de juego. Desde entonces se ha perdido cuatro partidos y en solo uno de ellos había quedado fuera de la lista antes del choque del sábado ante el Getafe: contra el Valladolid. Ante el cuadro de Pucela, Boateng quedó fuera por unas molestias físicas tras un enorme desgaste contra el Barcelona en la Copa del Rey.

Por el momento, el club no ha confirmado la lesión de Boateng y todo parece indicar que no es grave y que podrá entrenar con normalidad esta semana para medirse al Alavés en busca de un triunfo a domicilio en Mendizorroza.