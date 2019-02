Fichaje en 24 horas

Rúben Vezo luce radiante como futbolista del Levante UD. El jugador mostró su convicción y satisfacción de que las cosas le irán muy bien en Orriols durante estos seis meses de cesión. Además Quico Catalán desveló la facilidad a la hora de cerrar su contratación en apenas 24 horas.

"Yo soy quien da el paso", admitió Vezo durante sus palabras a la prensa. El futbolista portugués quiere "los máximos minutos posibles" para "mejorar" de ahí su petición al Valencia CF. "Vezo dijo al Valencia que quería jugar en el Levante y en 24 horas se cerró toda la operación", explicó Quico Catalán.

Vezo se mostró agradecido de la opción que le ha brindado el cuadro de Orriols: "El Levante UD me ha dado la oportunidad de seguir trabajando y demostrar lo que puedo dar". Asimismo también destacó el buen ambiente en sus primeros días en el vestuario. "El grupo me ha recibido muy bien. Desde el primer día me he sentido muy cómodo", reveló Vezo.

"Compartí vestuario con Oier en el Granada, pero no hablé con él. El Levante es un buen club. Una gran oportunidad para mí, para demostrar todo lo que llevo dentro", indicó sobre si sabía algo más de la entidad granota y de la que no quiera hablar más allá de estos seis meses: "En el futuro no lo sé, lo que sé es que estoy aquí. Estoy concentrado en trabajar, mejorar y ayudar al club para mantenerse en Primera".