Habla Tito sobre Jason y el Valencia CF: "No me lo acabo de creer"

El fichaje de Jason Remeseiro por el Valencia CF de cara a la próxima temporada ha focalizado la comparecencia pública de Quico Catalán y Tito, presidente y director deportivo del Levante UD, después del acto de presentación de Rúben Vezo como jugador granota. Estas son las reflexiones de Tito en la rueda de prensa de este martes en el Ciutat de València:



Incredulidad por la noticia

"Ha habido reuniones, propuestas y con el propio Jason hemos hablado. No me creo que el acuerdo esté cerrado, porque creo en la honestidad de Jason. Si estuviera cerrado, me hubiera llamado. Hubo una propuesta y no ha habido una contrapropuesta; no me lo acabo de creer. Habría que preguntarle al jugador".



Posible opción de retenerle

"Estamos seguros de que no va a continuar. Una de las señales es que no ha habido contrapropuesta. No ha habido respuesta".



Su reacción

"Nos hemos enterado esta misma mañana de que eso podría ser. Lo que está claro casi con seguridad es que saldrá, y que no se puede volver en contra del entrenador esta historia".