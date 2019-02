La versión del presidente del Levante UD sobre el fichaje de Jason por el Valencia CF

El fichaje de Jason Remeseiro por el Valencia CF de cara a la próxima temporada ha focalizado la comparecencia pública de Quico Catalán y Tito, presidente y director deportivo del Levante UD, después del acto de presentación de Rúben Vezo como jugador granota. Estas son las reflexiones de Quico en la rueda de prensa de este martes en el Ciutat de València.



La valoración de Quico sobre la decisión de Jason

"Estamos en el fútbol profesional. Las cosas son como son. Jason puede tomar la decisión que quiera, se puede vincular a estas alturas al club que quiera. Si lo hace es porque es su deseo; no el del Levante pero sí el de Jason. Es como los matrimonios. Cuando ligaba con mi mujer, lo hacía para intentar consolidar la relación, para que al final me diera el 'sí'. Yo lo tengo claro hace muchos meses; aunque me gustara mucho Jason, él había optado hace mucho tiempo por otro camino".



Negociación desde 2017

"Llevamos desde junio de 2017 intentando que esa relación siguiera en el tiempo, más de año y medio. No sé si es verdad o no lo que ha salido en la prensa. Me dicen que él no ha firmado con ningún club, pero eso no es relevante. Hay que respetar esa decisión, lo que quiera él hacer. La conciencia del Levante, del presidente y el director deportivo, debe estar más que tranquila. Hemos querido a una novia, y la depresiuón y la tristeza de que no te quiera esa novia ya la hemos pasado aunque sea hoy cuando pueda haber trascendido".



Apoyo hasta junio

"Espero y deseo que Jason sea un jugador maduro, fuerte, que sepa digerir y gestionar esa situación, No dudo en absoluto que Jason, mientras vista la camiseta del Levante, se va a dejar todo por el Levante. Más tarde o más temprano podía pasar, se caía por su propio peso: si Jason no se había vinculado con nosotros, lo tenía que hacer con otro club. Tiene todo el derecho del mundo".



Relación con el jugador y sus agentes

"Tengo muy claro que hay que anteponer lo profesional a lo personal. No tengo amigos futbolistas; hay más o menos comunicación y cercanía con unos o con otros, como con los agentes, nada más. Con los agentes de Jason hace muchos meses que no hablo, pero sí que lo hace el Levante con sus representantes. Si no lo hago yo es por beneficio del club, porque siempre ha prevalecido el interés profdesional al personal. Hay más novias en la calle que seguro que se enamoran de nosotros, porque esta nos ha dado calabazas".



Posible busqueda de sustitutos en enero o castigo a la grada

"No se ha dado ninguna de las dos circunstancias. La respuesta es no a ambas. Rotundamente, no".



Relación Jason-afición

"Se le va a tratar con mucho respeto. Pensando más allá de los sentimientos, que más pronto que tarde nos va a dejar. Tampoco dudo de la profesionalidad de Jason en absoluto. No lo hemos hecho nunca, y menos en este caso. En junio de 2017 empiezan las negociaciones y esta temporada la temporada, y el míster cuenta con él de forma habitual, cuando podríamos haberle dicho que no lo hiciera. Pero si el mister piensa que tiene que hacer ese rol, lo seguirá hacinedo. Debemos pensar más en el objetivo global que en situaciones puntuales. Es ley de vida. La gente ya se lo podía imaginar también. En febrero, si no ha renovado, el porcentaje de que se fuera era alto.

"Sería tirarse piedras contra nuestro tejado ir en contra de nuestro jugador. Hay que ser egoístas y pensar en nosotros mismos, en el Levante. Todos tenemos que estar al servicio para que el Levante consiga los puntos para lograr el objetivo. Si uno de ellos es un jugador que acaba contrato y parece que se va a ir, consigamos que los 11 jugadores y ese jugador estén a full, que ayude al equipo. Cuando se vaya, ya volverá. Veremos qué pasa. Sería torpe ponernos piedras en nuestro camino".



Contacto con el Valencia

"No he mantenido una conversación durante el mercado de invierno por este tema. Hoy, sí, una llamada. Pero vuelvo a insistir: es fútbol profesional y sabemos dónde estamos todos. Hay que tener respeto por lo que hacen uno u otros clubes. Yo les he escrito un mensaje y luego ellos me han llamado. Una es que les guste, que les interese, pero me dicen que no está firmado".

"Jason no va a firmar por el Levante, eso es lo más importante. Otra cosa es por quién firme, que es secundario. Ya sea el Betis, el Deportivo.. Hace muchísimo tiempo que lo asumimos internamente".