Vezo podrá jugar en Mestalla

Rúben Vezo no tiene cláusula del miedo en su contrato de cesión, es decir, si Paco López lo estima oportuno y está en condiciones para ello podrá enfrentarse al Valencia CF. "En el contrato no se contempla esa cláusula y podré jugar", aseguró el propio futbolista.

"La afición a pesar de venir al rival de la ciudad, me ha recibido muy bien y juntos lograremos el objetivo", reconoció el portugués después de sus primeros días como levantinista. "La opción del Levante UD era la mejor para mí. En lo colectivo el objetivo fundamental es mantenerse en la máxima categoría", explicó un Vezo muy embrigado por la filosofía granota.

"El cuerpo técnico me ha enseñado vídeos desde el primer momento para que supiera cómo juega el equipo. Desde el primer momento me he sentido muy a gusto", cerró Vezo sobre su trasvase desde Mestalla a Orriols.