Tregua para Jason hasta el día 24

Pase lo que pase, Jason va a ser de aquí a final de curso uno de los protagonistas en el Levante después de que haya trascendido su fichaje por el Valencia CF. La fuga del gallego, pese a que las versiones de Quico y Tito difieran al respecto, no ha pillado desprevenido al club, pero es indudable que a una gran parte de la afición sí que le ha olido a cuerno quemado.

La relación ya de por sí difícil entre el gallego y la grada está definitivamente rota y lo cierto es que eso es algo que a nivel interno y preocupa mucho. Jason es uno de los fijos para Paco López y el técnico está dispuesto a que así siga siendo, pero al mismo tiempo no pasa desapercibido para nadie que a partir de ahora va a estar muy expuesto en los partidos que se jueguen en casa.

Dentro de lo malo, el Levante no va a volver a jugar en el Ciutat hasta el próximo domingo 24, contra el Real Madrid. Las dos salidas consecutivas a Mendizorroza y Balaídos esta y la próxima jornada son una tregua, dos semanas sin duda para que los ánimos se relajen y que descienda el volumen de los que abogan porque no vuelva a jugar más. Como dijo Quico el martes, el club no está por la labor de tirarse piedras contra su propio tejado perdiendo antes de tiempo al jugador.

Como uno de sus principales valedores, en buena medida también responsable del intento a la postre infructuoso por reactivar las conversaciones para su renovación, lo cierto es que los planes de Paco López están lejos de pasar por apartarlo de los onces. De hecho, esa es una de las conclusiones que se extraen del cara a cara que mantuvo con el futbolista el pasado miércoles.

Después del tsunami informativo, el entrenador pulsó el estado de ánimo del jugador, al que ha pedido el mismo compromiso sobre el campo que hasta ahora mientras siga siendo futbolista del Levante. Su respuesta fue positiva, en parte porque el propio Jason también era consciente de que antes o después, más todavía tras haber pasado la revisión médica con el Valencia, tendría que enfrentarse a este momento.



También con los capitanes

Que la idea de Paco López sea la de mantenerlo en la titularidad, condición que se ha ganado a sus órdenes como carrilero derecho, no quita para que el técnico sea consciente también del estado emocional del Ciutat cuando Jason vuelva a jugar. Así que en ese sentido las dos semanas de tregua van a servirle también para calibrar cuáles son los pros y los contras y cuál el ambiente real previsto para el encuentro contra el Real Madrid, el primero después de que haya estallado la noticia.

La idea en este momento en el vestuario es la de cerrar filas de cara a la permanencia, primer objetivo ineludible sin renunciar después a aspirar a algo más si se dan las circunstancias. En este sentido, tal y como desveló 'Deportes Cope Valencia', la semana arrancó con un cónclave entre el míster y los capitanes de la primera plantilla con el que lo que se perseguía precisamente era una conjura para apretar los dientes de cara a lo que queda de curso.

La toma de contacto, eso sí, fue anterior a la resolución del caso Jason e inmediatamente posterior al cierre del mercado de fichajes de enero, en el que el único refuerzo ha sido Vezo a pesar de que los técnicos perseguían también apuntalarse con un centrocampista como era el serbio Lukic. El fichaje fallido del actual jugador del Torino tuvo como efecto dominó que a Doukouré se le cerrara la puerta de salida, una posibilidad abierta hasta el último momento pese al adiós previo de Prcic.