"Toño está tranquilo, pero preocupado por su futuro en el club"

Toño lleva ya seis noches en la cárcel de Teruel y su abogado continúa peleando por la libertad de su defendido. En la jornada del miércoles, la defensa solicitó una fianza de 100.000 euros que en caso de ser aceptada permitiría al jugador granota salir de la prisión.

Cabe recordar que tras decretar su prisión provisional sin fianza junto a los otros seis investigados, está por ver si el juez instructor, Jerónimo Cano, accede a su excarcelación tras haber detectado «indicios suficientes» para adoptar este medida preventiva sin que haya tenido lugar el juicio ni se haya levantado el secreto del sumario.

Según aseguró el abogado el pasado viernes, Toño está en la cárcel por haber guardado en su caso 4.200 euros de un amigo ludópata. En su opinión una «injusticia» que penalmente es un delito menor con un máximo de seis meses de prisión por blanqueo de capitales.

Ahora, el próximo paso es esperar al recurso, algo que según la defensa de Toño se estima en un plazo de una o dos semanas. El abogado del futbolista ya reconoció de esta manera estar sorprendido que la medida tomada por el magistrado que decidió su ingreso y explicó que en otros casos se logró la prisión provisional con una cantidad menor a esos 100.000 euros.

En declaraciones a Radio Marca, el abogado del jugador ha matizado que de los siete delitos posibles sobre Toño sólo pesa la acusación de dos: pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. "La acusación de pertenencia a grupo criminal la vamos a discutir, porque para pertenecer a un grupo debe haber ocnsciencia de que formas parte de él y colaborar activamente en la perpetración de delitos, que es algo que en este caso no se ha dado. Lo que se ha dado es que Toño le ha guardado dinero a un señor que sí cometía delitos. Y queremos demostrar que Toño no conocía el origen no irregular o ilícito, sino criminal. Como mal menor, podríamos aceptar un delito de blanqueo por imprudencia".

El letrado, además, asegura que Toño está tranquilo, pero preocupado. "Está preocupado por su futuro en el club, porque pese a no haber hecoh nada, todas las circunstancias que se están dando pueden perjudicarle extraordinariamente y acabar con su carrera profesional. La semana pasada renueva con el Levante y se soluciona la vida y a los dos días ingresa en prisión", asegura Pérez Mora, quien recuerda que "el Levante no ha suspendido al jugador de empleo y sueldo" y que en ese sentido desconoce si el club puede o no romper el contrato recién renovado.