Chavales, vosotros mismos

Tiene razón el míster cuando dice que tampoco están las cosas tan mal como para verlo todo negro. Y tampoco les falta a los que se preocupan porque últimamente no ocurre nada bueno. Como el algodón, los resultados no engañan y hay que reconocer que los del Levante llevan demasiadas jornadas siendo reguleros. La curva de rendimiento preocupa porque lo que se vislumbra de ella es que el equipo o cambia el paso o con seis puntos de los últimos 27 y sólo una victoria se va a meter en problemas. Sin embargo, cogiéndole otra vez la palabra a Paco López, es cierto también que una victoria hoy en Balaídos dejaría al equipo con 30 en una situación ventajosa a la espera de un Real Madrid sin semana Champions y la eliminatoria contra el Ajax encarrilada para el Santiago Bernabéu. ¿Por qué no un triunfo en Balaídos? Es la mentalidad con la que a base de trabajo psicológico hay que salir al césped contra un Celta que no está tampoco para muchos trotes.Visualizar la campanada del Bernabéu puede ser de ayuda para un grupo que no gana fuera desde entonces.

Motivos para ser optimistas, o al menos no tan pesimistas, los hay. El regreso de Campaña y Rochina a la medular, si bien el segundo termina de salir de una lesión, es una bocanada de oxígeno después del rotundo fracaso de Vukcevic y Doukouré en Vitoria. Ambos son mortales de necesidad para que el equipo vuelva a ser él mismo y recupere sus señales de identidad con la pelota. A partir de ahí, sea con el clásico 3-5-2, de nuevo con el repescado 4-4-2 o con cualquier otra variante que el técnico se saque de la manga, sobre él ya no pesa la condena con la que cargó ante el Alavés de tener que alinear sí o sí un once desnaturalizado. Entre unas cosas y otras son tres las jornadas seguidas sin marcar, desde luego un problema que solucionar.

Para marca goles ya no está Boateng, a la espera del visado para viajar a China, pero sí su compatriota Dwamena, el único jugador de la plantilla que aún no ha sido titular pero al que Paco parece dispuesto a dar alternativa a no mucho tardar. Con Morales llamado precisamente ahora a dar un paso al frente, además de Roger y Mayoral, la de ataque es la línea menos problemática. Variantes hay de sobra y ese motivo es el que se ha argumentado como justificación de la venta de 'Boa', pese a que en lo que va de año el equipo sólo ha metido cuatro goles y a Roger con los suyos no le ha llegado para mantenerse de titular fijo.



Problema defensivo

Donde está el agujero esta semana es en la defensa y no tanto por la sanción de Cabaco y la lesión todavía de Chema como por la ausencia de Toño. Más allá del shock por su encarcelamiento,para más inri con su puesta en libertad sine die, la realidad es que sin él se pierde al carrilero izquierdo titular. Luna tiene menos recorrido para el 3-5-2 y lo cierto es que a partir de ahí puede no quedar otra que improvisar alguna alternativa más traumática. Pese a las dudas de Aitor el lunes, en la portería sería una sorpresa recurrir a Oier a las primeras de cambio después de dos partidos, mientras que el otro foco de atención es Jason. A un partido de volver al Ciutat, esta se presenta como la última oportunidad para justificar que las razones deportivas de su titularidad están por encima de la hostilidad con la que será recibido.

Con una victoria de los últimos ocho partidos, para el Celta la jornada también se las trae, sobre todo después de su derrota con polémica en el Coliseum. Sin Maxi Gómez, al que no le han levantado la sanción, Aspas ha entrado en la convocatoria pero no está a tope de sus molestias en el gemelo y apunta al banquillo. Estas dos ausencias obligarán a Cardoso a situar a Boufal como falso nueve, con Brais Méndez en la derecha, Pione Sisto en la izquierda y Jozabed y Okay, que regresa tras sanción, por dentro si apuesta por mantener la línea de tres centrales.