Este sí que es el SuperLevante

Tal y como llegaba a Vigo estaba claro que para el Levante UD no iba a ser un partido más y, en efecto, vaya que si no lo fue. Después de tantos sinsabores, los granotas se dieron un homenaje ganando con autoridad, dando un paso firme hacia la permanencia y confirmando que no hay otro camino hacia el objetivo que el de hacer lo que mejor sabe que no es otra cosa que jugar a fútbol. A fin de cuentas esa sigue siendo la apuesta ciega de un Paco López que fue el primero en apostar por la victoria y que sigue teniendo meridianamente claro que el estilo tienen que marcarlo sus mejores futbolistas. A ellos, a los del centro del campo, es a los que había pedido especialmente que volviesen a ser ellos mismos. Y le hicieron caso. Con un Rochina soberbio, el efecto arrastre fue demoledor. Sobre todo para Morales, que con su doblete volvió a cargarse de razones para continuar jugando en ataque, rompiendo al espacio y ganándose la ovación de todo Balaídos.

Y es que a estas alturas, y más después de un partido así, a nadie puede caberle la más mínima duda de que, para lo bueno y lo malo, la clave del Levante UD está siempre en la sala de máquinas, la zona que define su ADN ofensivo y la que le permitió barrer al Celta con una de las mejores primeras partes que se le recuerdan, por momentos al nivel incluso de la que le impulsó en el Bernabéu a la que hasta este sábado era la última victoria a domicilio.

En el centro del campo, de ahí la apuesta por el 3-5-2, es donde los granotas tienen lo mejor y al mismo tiempo lo peor de la plantilla, sin término medio entre el nivelazo de los titulares y el pegote de los suplentes. El intento por Lukic, pese a que fuera él o ninguno, no era desde luego un capricho. Bardhi no tiene recambio, pero todavía menos Campaña y un Rochina que estuvo sencillamente genial con dos asistencias y una clarividencia de muchos quilates en todas y cada una de sus acciones. Y eso que después de la lesión llegaba justo y no fue hasta última hora cuando el míster se decidió a correr el riesgo de ponerlo de inicio y que tuviera la responsabilidad de devolverle al equipo la identidad perdida. La autonomía le llegó para poco menos de una hora, pero cuando se agotó todo estaba resuelto, con dos goles de ventaja y superioridad numérica sobre el campo.

No hizo falta mucho para darse cuenta de que, efectivamente, con Campaña y Rochina el Levante había vuelto a ser él mismo. A los seis minutos, mediante una falta, Bardhi había lanzado ya entre palos, algo que en Vitoria no se consiguió en todo el partido. Para entonces el balón había pasado por las botas de todos los jugadores del once, casi como en la jugada de tiralíneas del 0-1 de Morales, un ataque pausado en el que Rochina encontró el espacio con un toque preciso.

El cambio de paso estaba en marcha. Si había que mover el balón, se movía. Si había que lanzar una contra en tres o cuatro toques, se se hacía. Y si lo que tocaba era tirar de estrategia, ahí estaban los guantes de los centrocampistas para sacar de esquina. Los tres primeros acabaron en remate y de hecho, después de los de Mayoral y Róber Pier, a la tercera fue la vencida con el de Coke a la red para poner el 0-2 justo antes del descanso. Un frenesí en el que tuvo que ver también mucho Moses Simon, no sólo por la mano que le sacó Rubén Blanco sino porque fue una locomotora por el carril derecho justo el día que más falta hacía. Y es que el caso Jason parece visto para sentencia. El gallego no dio la talla en Mendizorroza después de destaparse su fuga y sin una justificación deportiva para mantenerlo en el once está condenado a perder el protagonismo que venía teniendo.

Con un partido perfecto en todas las líneas, el Levante fue demasiado para tan poco Celta. Sin el tocado Aspas, la peor de sus bajas en la delantera, y con una defensa para echarse a temblar, los celestes fueron un rival menor, sin tensión ni brújula, amén de con un guión pobre del que sólo se salió Boufal poniendo a prueba los buenos reflejos de Aitor en lo que podría haber sido el espejismo de un empate. De hecho, la poca resistencia de los vigueses saltó por los aires con la roja por agresión a Boudebouz, un suceso con el que el foco de la afición local cambió de los pitos a su equipo al mosqueo con los árbitros que ya llevaban puesto desde Getafe. Un panorama perfecto para que el Levante se diera un homenaje marcando el tercero e incluso el cuarto cuando parecía que el partido se acababa con la anécdota del penalti de Brais Méndez. Mayoral, que había dado la anterior asistencia, se apuntó a la fiesta para adornar una victoria con la que LaLiga se ve ahora de otro color.