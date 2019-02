El agradecimiento de Boateng al Levante UD

"Quiero agradecer a Dios por lo lejos que me ha traído, y también muchas gracias a LevanteUD por el excelente momento que compartimos. Atesoraré todos los grandes recuerdos que he trabajado aquí contigo como equipo. Gracias a todos los aficionados por su apoyo y amor me mostró". Con ese escueto comunicado en redes, acompañado por varias fotografías junto a los que hasta este miércoles han sido sus compañeros y un emoticono de una 'granota', se ha despedido Emmanuel Boateng del Levante UD una vez oficializado su traspaso a China.