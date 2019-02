Ampliación de contrato: Habla Campaña

José Campaña no rehuyó las cuestiones sobre su posible ampliación de contrato con el Levante UD durante su presencia en un acto promocional este miércoles. «En su día, sobre todo en diciembre, hubo muchos contactos pero sin llegar a más. Y desde entonces no he vuelto a saber nada», aseguró el mediocentro sevillano, quien recordó que «tengo claro que tengo contrato con el Levante hasta el final de la temporada 19/20».

De su continuidad empezó a hablarse hace más de medio año pero todavía no han cuajado las negociaciones. «Esas son cosas de mi representante; estarán en contacto con él. Si al final sigo aquí, estaré eternamente agradecido al club», destacó el '24' granota, sin dejar del todo claras sus intenciones.

El Levante UD le presentó una oferta para ampliar su contrato dos o tres temporadas más, a cambio de duplicarle como mínimo la cláusula de rescisión y convertirle en el jugador mejor pagado de la plantilla. El precio de salida de Campaña, que cuenta con equipos interesados, es de 15 millones.



Contra el Madrid con la selección de fondo

«Sabemos de lo que somos capaces. Podemos ganarles. Lo hicimos por 1-2 en el Bernabéu y vamos a intentar lograr lo mismo», destacó José Campaña cuando fue preguntado por la visita del Real Madrid al Ciutat de este domingo. «Fue una victoria muy importante, porque además se produjo frente a un rival directo y nos alejó de la zona de descenso», aseguró el mediocentro del 1-4 ante el Celta.

«El Madrid es lo suficientemente grande como para pensar y pelear por todas las competiciones».«No creo que vengan relajados aunque luego tengan que enfrentarse al Barça en Copa», apuntó también el '24', para quien la exigencia del encuentro no supone un problema. Si acaso, un aliciente añadido. En un mes vuelve a haber convocatoria oficial de Luis Enrique, y citas como la del domingo en Orriols se presentan como el escaparate ideal para reforzar su candidatura a la selección absoluta.