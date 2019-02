Deyverson tiene al Levante en vilo

El Levante UD sigue pendiente de que Deyverson acepte la oferta del Shenzhen de López Caro para embolsarse 3,5 millones por el 30 por ciento de su traspaso, valora en 12 millones. El mercado chino cierra el viernes y el delantero brasileño aún no ha dado su brazo a torcer.

Scolari, su entrenador, declaró después del partido contra el Santos que va a quedarse en el Palmeiras. Sin embargo, lo cierto es que la negociación sigue en pie. Deyverson tiene una oferta de 4,2 millones de dólares por temporada pero para aceptar está pidiendo que se la suban a 6.

"Hace dos días, el Palmeiras tuvo la posibilidad de vender a Deyverson por excelentes valores. Cuando hablé con Deyverson tuve una sensación muy agradable porque me dijo 'no quiero' y me preguntó: '¿Usted quiere que me vaya?', explicó Solari. "Yo le dije: 'Tú cometes algunas exageraciones, pero eres una persona de mi confianza, tengo algo para ayudarte'. Me dijo que no sale y me gusta, a todo el mundo le gusta, a la afición, a los jugadores, va a permanecer".

Pese a las palabras de su técnico, la realidad es que el Palmeiras le tiene hecha la cruz a Deyverson por sus salidas de tono y bajo rendimiento, en especial después de haber sido multado por su última roja a raíz de un escupitajo. Además Crefisa, su principal patrocinador, quiere recuperar parte de sus inversiones en jugadores, entre ellas las del delantero.