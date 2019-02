Esto dice el acta sobre la expulsión de Rochina en el banquillo

El técnico del Levante UD, Paco López, ha explicado en sala de prensa los motivos por los cuales Rubén Rochina ha sido expulsado en los últimos compases del partido.

Según el de Silla, el centrocampista granota, desde el banquillo, dio una patada a una botella de agua como signo de protesta por una acción del árbitro con la que estaba desacorde.

Dicho acto fue cazado por el cuarto árbitro y, una vez notificada la infracción, Iglesias Villanueva no dudó en mostrarle la cartulina roja. El acta recoge que el motivo se debe por "desaprobar con palabras y gestos una de mis decisiones, lanzando una botella de agua pequeña sin tapón al terreno de juego desde el banquillo a una zona donde no habían jugadores, no impactando a nadie". Por lo que el de Sagunt se perderá el próximo encuentro frente al CD Leganés.

Además, Pedro López fue también sancionado con amarilla por formular observaciones a su asistente.