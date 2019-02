Paco López: "Las imágenes están ahí y hablan por sí solas"

Paco López, sin querer polemizar, sí que se refirió con ironía sobre todo al segundo penalti señalado a favor del Real Madrid que a la postre le dio el triunfo al conjunto merengue: "Me fío de la imagen, que creo que está claro, pero más de mi jugador. Quién conoce a Doukoure sabe que es imposible que muestre esa vehemencia . Dice que no lo ha tocado. Las imágenes están ahí y hablan por sí solas. Soy un auténtico defensor del arbitraje y me niego a pensar que se puedan hacer cosas a conciencia. Las imágenes están clarísimas. Evidentemente esa jugada ha marcado porque hemos hecho un primer tiempo buenísimo. En el segundo llega una jugada que no diría ni polémica. Yo soy un auténtico defensor de los árbitros y en mi cabeza no cabe que se pueden hacer cosas a conciencia, pero me quedo con el trabajo y el esfuerzo del equipo".

Respecto al partido lamentó la falta de acierto, pero se mostró orgulloso del equipo: "Las hemos tenido, nos ha faltado ese puntito de acierto o de suerte para habernos ido con otro marcador al descanso porque lo hemos merecido. En general todos los levantinistas nos podemos ir satisfechos y orgullosos de este equipo. En el medio campo había igualdad numérica, los dos reducíamos espacios y eso influye en que haya más imprecisiones, pero me voy muy contento con la intención de jugar bien a fútbol. He felicitado a los jugadores tras el partido como siempre.