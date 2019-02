¿Quién teme a quién?

El Ciutat apura las horas para uno de los partidos grandes de la temporada. Y existen motivos para ilusionarse. El Levante ha demostrado mirar a los ojos al Real Madrid. De hecho, en los tres últimos enfrentamientos el cuadro blanco no ha logrado salir con un triunfo. El más reciente, el de la ida en el Santiago Bernabéu. Y de ese espíritu debe salir la mejor versión del cuadro granota. De las carreras del Comandante que dejaron seco a Sergio Ramos, hoy ausente en el Ciutat de València. De esa filosofía con la que Paco López destrozó a Lopetegui y esa defensa de tres que ha dado tantas alegrías a la parroquia levantinista. El choque de hoy además debe servir para arañar puntos en busca del gran objetivo: la permanencia.

Ese sigue siendo el discurso. Después de que octubre se pensara en Europa y una mala racha haya devuelto a la tierra a la entidad granota. Eso sí, con permiso para soñar. Porque si hace algunos años en Orriols las victorias ante los 'grandes' eran un rara avis ahora son cada vez más comunes. De hecho, en la era Paco López, el cuadro granota ha ganado a Barcelona, dos veces, y a los blancos.

Ahora, el cuadro de Orriols encara el choque de nuevo con optimismo. Con el vaso medio lleno y no medio vacío. La victoria en Balaídos ha cambiado el estado de ánimo del grupo, que pedía un triunfo a gritos. Además, el triunfo ante el Celta llegó con el ADN granota. Ataque, ataque y ataque. Y con Morales en su mejor versión. Con el Comandante en un gran momento y Roger, hoy presumiblemente titular tras la baja de Mayoral, el Ciutat de València puede disfrutar de sus carreras al espacio ante la defensa blanca. Ya lo hizo en el Santiago Bernabéu en el partido de la primera vuelta y hoy vuelve a amenazar a la zaga blanca. Además, si en aquella ocasión el Real Madrid no tenía a Kroos en el once inicial hoy podría ver como Casemiro se queda en el banquillo para descansar. Sin el brasileño cada robo del Levante puede asumirse como una carrera con todo y contra todos. En manada. Como le gusta a una plantilla que no se resigna a seguir la filosofía del equipo sea cual sea el rival que tiene delante.

Salió cruz ante rivales como Sevilla o Barcelona en el Ciutat, pero la realidad es que ante ambos el cuadro de Paco López pudo ponerse por delante. Eso sí, será vital ver cómo responde el centro del campo de Paco López, el auténtico metrónomo del Levante. Rochina, Campaña y Bardhi marcan normalmente la realidad del equipo granota. Sin ellos todo es desierto. Con ellos, el grupo tiene bastantes opciones de sumar puntos. Sobre todo si rinden como en Balaídos. Hoy el reto sube un par de peldaños más, pero los tres demostraron en Madrid que saben cómo anular las virtudes del equipo blanco.

En defensa la situación es distinta. Si el medio tiene claro a sus pilares, atrás las lesiones y las dudas han marcado una constante revolución en la zaga durante este curso. Hoy será Coke, uno de los goleadores en Vigo, el que no pueda estar ante el Real Madrid. Sin él, la defensa dibuja el 'tridente' Vezo, Cabaco y Róber Pier quienes serán el bastión defensivo en un partido en el que si arriba no hay que fallar ocasiones, atrás tampoco está permitido conceder al Madrid.

El mejor ejemplo es el choque del conjunto blanco ante el Ajax. En Ámsterdam el equipo holandés falló en exceso y lo terminó pagando. Hoy la exigencia para los blancos es similar. Si en Holanda se jugaban la Champions, en el Ciutat la presión aumenta tras el triunfo del Barcelona ayer en Sevilla. Y además miran de reojo a la eliminatoria de Copa del Rey precisamente contra el conjunto culé.