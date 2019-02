El tenista granota Pablo Andújar se engancha en Twitter con Juanma Rodríguez

Las redes sociales siguen dándole vueltas a la polémica acción del duelo entre el Levante UD y el Real Madrid del pasado domingo. La última hora médica de Cheick Doukouré ha avivado de nuevo la discusión sobre ese supuesto penalti a Casemiro, que decretó Iglesias Villanueva y que materializó Gareth Bale para darle la victoria al Real Madrid ante un Levante que mereció más.



El tenista y reconocido aficionado granota, Pablo Andújar criticó por Twitter al reconocido famoso programa radiofónico Carrusel Deportivo por dar más bola al gesto de Bale que a la aplicación del VAR que perjudicó al cuadro levantinista. A ese primer tuit donde hablaba de 'robo' el conquense le respondió el periodista Juanma Rodríguez y este le recriminó sus palabras. Andújar respondió de nuevo con educación indicando el grave error cometido en contra del Levante UD.



La secuencia completa:





Hombre entiende que en el partido uno se enciende. Una vez explicado el protocolo del VAR no se debe decir que sea un robo pues se siguió el protocolo, pero en mi modesta opinión,creo que debería cambiarse el mismo pues a mi no me pareció penalti. Saludos