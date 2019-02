Decidido el fichaje por Doukouré

No habrá fichajes. El club, a pesar de poder acudir al mercado tras la lesión de Doukouré, no realizará ninguna incorporación hasta verano, salvo situación de mercado irrechazable. El primero de los motivos es que ninguno de los futbolistas actualmente 'fichables' convence. El segundo, que en la entidad hay confianza en los jugadores de la casa. El primer ejemplo fue el de Manzanara, quien ha ido subiendo y ha participado en cuatro encuentros hasta la fecha. Ahora, tras la rotura del Ligamentro Cruzado Anterior del africano es Pepelu el que abre la puerta del primer equipo. El canterano está siendo uno de los más destacados en el filial y ahora podría tener un contexto favorable para arañar algún minuto en la elite, ya que en plantilla solo está Vukcevic actualmente como alternativa al tridente titular. Este es también uno de los temas que se realizará en el Consejo de este miércoles, en el que se analizarán cuestiones sobre la parcela deportiva, entre ellos la continuidad o no de Tito.