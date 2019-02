Reunión del Consejo: Esto es lo que va a hacer el Levante con Tito

El Consejo de administración del Levante UD, con una actividad más alta de lo habitual en este arranque de año por los proyectos del estadio y de Nazaret, se reúne con la novedad de que en el orden del día sí que está la parcela deportiva y en concreto un asunto tan esperado como el de la continuidad o no de Tito.

Salvo sorpresa no está previsto que la incógnita se resuelva este miércoles ya sea en sentido afirmativo o negativo, pero oficialmente sí que va a ser la primera vez en la que se ponga encima de la mesa el análisis del trabajo del director deportivo, cuyo contrato acaba en unos meses y al que el club aún no le ha comunicado nada respecto a su futuro. Tito va a ser, por tanto, una pregunta de examen para los consejeros, si bien es cierto que no ha sido convocado a la reunión para dar explicaciones.

En todos estos meses Tito no ha recibido públicamente ningún gesto tácito de apoyo por parte de Quico Catalán, quien sólo se ha pillado los dedos admitiendo en su última comparecencia en la sala de prensa del Ciutat, el día de la presentación de Vezo y la fuga de Jason, el hecho incontestable de que por ahora los objetivos se han ido cumpliendo, primero el del ascenso y después la permanencia. Tampoco lo ha habido de desconfianza por más que la figura de Tito ha estado sometida a un importante proceso de desgaste.

Que a estas alturas el futuro de la dirección deportiva sea una incógnita es la consecuencia de las dudas que hay respecto a qué es lo mejor para el Levante en este momento, si la renovación de Tito o la apuesta por un proyecto deportivo nuevo. A nivel interno, más allá del presidente, esas dudas son generalizadas en la directiva, donde prácticamente nadie acaba de mojarse. Además, hay que tener en cuenta también que no hay un perfil claro de relevo, si bien desde Orriols han habido sondeos informales. Uno de los candidatos que más consenso concitan es Manolo Salvador, entre cuyos avales para un hipotético regreso tres cursos después destaca el del rendimiento deportivo y económico de sus plantillas de bajo coste.

En una balanza en la que hay que destacar tanto aciertos como errores, el principal peaje para un Tito que ya salvó una bola de partido hace un año con la salida de Carmelo del Pozo no es otro que la inversión en fichajes del pasado verano, la más alta de la historia en busca del ansiado salto de calidad. La estructura deportiva a sus órdenes y las disensiones en algunas parcelas, amén de ciertos capítulos en la cantera, tampoco juegan a su favor. Aun así, Tito tiene opciones de continuar a expensas de conocerse y negociarse en qué condiciones lo haría. Lo que parece inviable es que él y Helguera sigan juntos.