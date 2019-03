La puesta en libertad de Toño, al detalle

La Audiencia Provincial de Teruel ha puesto en libertad sin fianza en la tarde de este viernes al defensor granota Antonio García Aranda 'Toño' tras permanecer en prisión tres semanas. El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha decretado esta medida estimando el recurso de apelación interpuesto por su defensa, encabezada por el abogado Emilio Pérez.

El lateral granota, que ingresó en el centro penitenciario el pasado 8 de febrero, dos días más tarde de anunciarse su renovación por el equipo de Orriols, estaba detenido y fue acusado por un supuesto delito de extorsión y de blanqueo de capitales.

No obstante, tal y como relata el Auto al que SUPER ha podido acceder. Toño ha podido abandonar la prisión "ante la inexistencia de prueba bastante de su participación en plan alguno para la ejecución de los delitos que son objetos de la presente causa, no aportándose evidencia alguna en este sentido más allá de una serie de circunstancias tendentes a implicarlo en los hechos".



Rectificación judicial

En dicho documento, además, se rectifica la medida inicialmente tomada calificándola de "grave", con lo que se reconoce la ausencia de pruebas para haber castigado a Toño durante este tiempo. "Se denuncia la falta de motivación suficiente por parte del Juzgado de Instrucción a la hora de justificar la existencia de una medida cautelar tan grave".En palabras de su defensa, "se ha hecho una resolución justa porque lo que se había dictado era una auténtica barbaridad".

Además, el Auto reconoce que la libertad provisional de Toño no pondrá en complicaciones a la Justicia y que la medida adoptada es la correcta porque el zaguero granota "tiene un fuerte arraigo personal, familial, social y laboral en la provincia de Valencia y no consta que haya existido por su parte entorpecimiento a la Justicia".

Además, en la toma de la decisión para esta puesta en libertad ha entrado en valor su condición de futbolista por su salario: "El riesgo de que pueda cometer otros delitos análogos no tiene fuerza por su arraigo familiar y social (repite) y de su condición laboral, que proporciona medios de vida sin necesidad de acudir a la obtención de ingresos de manera ilegal".



Comparecencias quincenales

A Toño, a quien no se le ha retirado el pasaporte al no considerar como preocupante el riesgo de fuga, no se le han puesto medidas preventivas más allá de su personificación, cada quincena, en un juzgado de Valencia para firmar. Toño deberá comparecer ante "el Juzgado o Tribunal los días 1 y 15 de cada mes, y cuantas veces fuera llamado".

La medida ha llegado como una gran noticia al seno del club granota, que rápidamente ha publicado un comunicado manifestando su satisfacción con esta puesta en libertad provisional para Toño. "El Levante UD se congratula de la resolución judicial adoptada y está a la espera de que se ponga en libertad al jugador y su pronta reincorporación a la dinámica del equipo", reza el comunicado granota.



Vuelta al equipo

Toño, a quien su familia ha esperado a las puertas de este centro penitenciario, podrá ahora volver a casa, recargar las pilas y volver a partir de la próxima semana al trabajo con el resto del grupo. Hasta la fecha, era uno de los indiscutibles a las órdenes de Paco López. Su rendimiento este año ha sido determinante como lateral y como carrilero en el nuevo sistema adoptado (3-5-2).



Posible sanción

Desde el Levante siempre han respetado la presunción de inocencia del defensa y siempre se confió en su inocencia. De hecho, en el último de Consejo de Administración granota se pospuso la posible suspensión de empleo y sueldo priorizando la situación personal a la deportiva. Ahora, ya con Toño en libertad se valorará su situación y el club tomará cartas en el asunto ya en el próximo Consejo.