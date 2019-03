Paco López advierte de que el Leganés no pierde en casa desde septiembre

Paco López advierte de que el Leganés no pierde en casa desde septiembre LEVANTE UD

El entrenador del Levante UD, Paco López, aseguró este domingo que el Leganés es un rival "peligrosísimo" y al que es "muy difícil" crearle ocasiones de gol y recordó que no pierde en Butarque desde el pasado mes de septiembre. "El Leganés desde septiembre no pierde en casa. Es un equipo muy competitivo. Le está yendo bien con tres centrales, en casa es un equipo muy fuerte. Es un equipo peligrosísimo y es muy difícil generarle ocasiones", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.



Paco López lamentó la grave lesión de rodilla sufrida por el marfileño Cheick Doukouré en el choque ante el Real Madrid y que la polémica acción de penalti que decidió el partido acaparase toda la atención. "El equipo ha salido damnificado porque todos se centraron en la polémica y no se habló del gran partido ante el Real Madrid", precisó.





RUEDA DE PRENSA | Paco López: "Queremos venir de Leganés más cerca del objetivo" #LeganésLevante pic.twitter.com/EhfvBW97S5 — Levante UD ?? (@LevanteUD) 3 de marzo de 2019

Además, el entrenador valenciano. "No nos importan los rivales. Nos centramos en conseguir los cuarenta y dos puntos. Queremos venir de Leganés más cerca del objetivo", comentó.Paco López, que confesó que está "contentísimo y orgulloso" de cumplir un año al frente del Levante, valoró la forma de jugar de su equipo. "El equipo sigue teniendo unas señas de identidad claras, sigue tuteando a cualquier rival", concluyó.