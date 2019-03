Leganés - Levante, una noche para sacar músculo

Hay una lona gigante en una de las esquinas de Butarque que promete que allí «se cumplen los sueños». No habrá que esperar mucho para saber si esa afirmación es cierta, pues Paco López y los suyos lo visitan esta noche con la intención de ganar y meterse media permanencia en la mochila. Serían ya 33 puntos, con doce jornadas por disputar, diez de renta sobre la zona de descenso y la posibilidad de rematar virtualmente la faena el día 10 ante el Villarreal. El Leganés, ahora a la misma altura, quedaría tres por detrás más el golaveraje particular.

Tan preocupante es que los pepineros no pierden en casa desde septiembre, como halagüeño que nunca haya ganado ni siquiera hayan marcado a los de Orriols en LaLiga Santander. En la primera vuelta, en el Ciutat, cayeron chuzos de punta y dos goles a los visitantes. Uno de Roger y otro de Rochina, cuya ausencia por sanción intentarán no lamentar los granotas. Los resultados de la jornada restan presión a ambos equipos, pues ninguno de sus inmediatos perseguidores ha sumado, y dejarán a tiro de cuatro de la zona europea al que gane.

Se ha dedicado estos días Paco López a borrar en la medida de lo posible, al menos en el vestuario, el recuerdo de la polémica e injusta derrota ante el Madrid. Lo mejor sería sanar por completo esa herida retomando la historia donde se quedó hace dos semanas, en Vigo. Allí el Levante se mostró extremadamente competitivo en el cuerpo a cuerpo por la salvación y goleó al Celta, del mismo modo que hiciera la pasada campaña con el 'Lega' en Butarque. Morales, ya reconvertido en delantero, es desde entonces el máximo goleador de la historia del club en la máxima categoría.

No son los locales muy proclives al gol, ni en una ni otra área. La baja de En-Nesyri, autor de ocho de sus 27 dianas en lo que va de LaLiga, podría reforzar esa tendencia de cara a la portería defendida por Aitor. Braithwaite y Carrillo aseguran los mismos centímetros y brega del marroquí pero no su pegada.

El vasco se asienta semana tras semana entre palos, por delante de su paisano Oier. Con Postigo todavía lesionado, Cabaco, Vezo y Róber Pier están llamados a repetir en la línea de tres centrales. Solo las dudas sobre el rendimiento de Vukcevic en el centro del campo dejan abierta la puerta a un efímero regreso al 4-4-2, en el que Coke abarcaría el lateral derecho y empujaría unos metros más hacia adelante a Simon. La titularidad del nigeriano y Luna, independientemente del dibujo empleado, no está en tela de juicio visto el rendimiento ofrecido. Ambos han dado un destacado paso al frente cuando el equipo más lo necesitaba.

Bardhi y Campaña compartirán en cualquier caso medular. Si no se sitúa por detrás de ambos el montenegrino, perfectamente Morales o Jason podrían ubicarse por delante. Borja Mayoral, ya sin cláusula del miedo, solo tendrá cabida en un once en el que el Comandante abandonara el ataque o en el que no estuviera Roger. El 'Pistolero' reclama continuidad a gritos, tanto con sus declaraciones como con goles. Su sueño, a nivel particular, seguramente sea alcanzar e incluso superar los 15 anotados por Arouna Koné en LaLiga 11/12.